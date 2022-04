De mitos y realidades: Los pluris...

La gente, y ya lo he apuntado en otras ocasiones, no guarda la mejor opinión respecto a sus diputados locales o federales y senadores. En las encuestas de opinión son por lo general los peor calificados. Teóricamente, los diputados son los representantes de la población, y los senadores, de las entidades federativas. Hay un listado enorme que apuntala el rechazo: porque no tienen compromiso social con la comunidad, por su falta de honradez que se refleja en su actuar, porque son unos haraganes que nomás se dedican a cobrar un sueldo pero no hacen nada, y más expresiones, que no las pongo porque van del rojo al colorado más intenso. Y a los llamados “pluris” pues es peor la arrastrada que se les apareja. Lo primero que dicen los mexicanos es que “yo ni siquiera voté por esos hijos de...ni los conozco...” y de ahí “pa delante” como reza la canción.

¿De dónde salieron los plurinominales? Un poquito de historia para explicar sus orígenes en el país. Entre 1956 y 1958 se vivieron en el país importantes movimientos sociales, como el del magisterio y entre el 58 y el 59 el de los ferrocarrileros. Todo esto como resultado del triunfo de la revolución cubana. Adolfo López Mateos, presidente de México entre 1958 y 1964, tuvo que responder presionando al Congreso para impulsar reformas legales que ampliaran el radio de participación de la oposición. El 22 de junio de 1963 se reforman los artículos 54 y 63 de la Carta Magna y se incluyó una nueva modalidad de diputados: los de partido. Se estableció que cada partido minoritario tuviera derecho a cinco diputados si obtenía de 2.5% de la votación obtenida en las urnas, hasta llegar a 20, por cada 0.5 de votación adicional. En 1972, siendo presidente Luís Echeverría se redujo el porcentaje de 2.5 a 1.5%, dado que a la oposición le costaba mucho trabajo alcanzar el establecido. Van a darse más movimientos sociales que fueron forzando a los gobiernos posteriores a incrementar el número de diputados de representación proporcional de 100 a 200, como hasta la fecha persisten. Hoy día el porcentaje para acceder a ellos es que los partidos políticos, entre otros requisitos, alcancen un 3% de la votación total válida emitida y de acuerdo al orden en que los hayan registrado en cada lista regional de la circunscripción correspondiente los partidos políticos contendientes.

Cabe subrayar que los diputados plurinominales existen en las democracias más consolidadas, verbi gratia, la alemana. ¿Por qué? Porque es la manera más ad hoc de darle representación a los partidos minoritarios, son expresiones válidas de las minorías que existen en un país, y que tienen derecho a tener asiento en el Congreso, dado que es el espacio creado ex profeso para reflejar la pluralidad de una sociedad de la que todos somos parte. Pretender desaparecerlos es un retroceso, es regresar al pasado. Disminuir el número es válido, y también a los uninominales. Obviamente esto último requeriría de una reingeniería electoral, porque tendría que redistritarse al país. Pero vuelvo al tema de los pluris. Choca la manera en que son electos aquí en México. No obstante, hay alternativas, como la denominada “elección por listas abiertas”, adoptada por 38 países. Bajo esta disposición el orden de la lista no se elabora en las cúpulas partidistas – con eso se coadyuva de manera importante a la merma de cacicazgos, amiguismos, “pago” de lealtades y toda suerte de trinquetes - ni es susceptible de modificaciones, lo que se presenta a los electores es la opción de votar por el partido y decidir el orden en que quieran que vayan los candidatos de entre los propuestos, es decir, a quienes prefieren para que ocupen los primeros lugares, que son al final del día los que entran. Con este instrumento, llegar a la lista de un partido sólo es una parte de lo que se mandata para convertirse en legislador, la siguiente es que el elector lo prefiera a él o a ella. Otra opción sería que sólo tengan acceso a una plurinominal, como alguna vez estuvo vigente en Coahuila, los que compitan como candidatos uninominales y no ganen, entrando quienes tengan los porcentajes más altos de votación. Y esto es de elemental justicia. Por cuanto a los senadores, es aberrante la existencia de los 34 plurinominales. El Senado representa ENTIDADES FEDERATIVAS, no personas, basta y sobra con los 34 de mayoría y los 34 de primera minoría.

La representación proporcional, como lo expresara el presidente del INE, Lorenzo Córdova, es “...una conquista democrática insoslayable de nuestra evolución política porque permite la participación de las mayorías y el reflejo más proporcional de la integración del órgano representativo por excelencia respecto de la pluralidad política que existe en el país en las decisiones legislativas a través del sistema mixto de representación que hemos configurado desde 1977”.