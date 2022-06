“¡Salud por mi segunda vida!”. Así me dijo un amigo de 24 años que estuvo a punto de morir en un accidente automovilístico. Este brindis me dio una gran lección, porque muchas veces no valoramos el hecho de estar vivos, o lo que es peor, nos sentimos muertos en vida.

La juventud es sin duda una de las etapas en donde el ser humano se expone a más peligros. Durante este tiempo suceden cambios en nuestro ...