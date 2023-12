La Cineteca de Coahuila: Otro asunto pendiente

El pasado viernes hubo relevo de gobernador en Coahuila con la llegada del Ing. Manolo Jiménez Salinas y, por consiguiente, lo hubo también en la totalidad de las secretarías de gobierno incluyendo la de Cultura.

En una entrevista concedida a este medio, la Lic. Ana Sofía García Camil aceptó que hubo cuentas pendientes entre las cuales en relación al Séptimo Arte sólo hizo mención de una Ley de Filmaciones que me consta de primera mano si bien hubo miembros de la comunidad cinematográfica que fuimos invitados a redactarla ya no se nos requirió para darle “el visto bueno”, y aunque todavía en los últimos meses de su gestión estuvo presente en el pizarrazo de “El desaire”, de Gabriel Ramos y dando los apoyos a otra Muestra de Cine Coahuilense que se inauguró en el último sexenio, lo que sí quedó a deber no solo en estos últimos seis años sino en los doce que estuvo en el cargo es la inauguración de una Cineteca de Coahuila que el ex gobernador Rubén Moreira hasta presumió en maquetas y planos.

Al parecer la construcción de lo que se anticipaba como un espectacular inmueble ahora sí que ni comparado al de las vecinas Cinetecas de Nuevo León o Zacatecas, terminó por ser para la administración algo muy caro, y en su momento se decidió mantener la proyección de Muestras de Cine o eventos relacionados a la cinematografía en el tradicional Cine Palacio o bien la Sala Emilio “Indio” Fernández ubicada dentro del edificio que desde principios el nuevo milenio albergó al entonces Instituto Coahuilense de Cultura, o ICOCULT, pero cuya inauguración es mérito de la Lic. Rosa del Tepeyac Flores en el año 2004 dentro del marco de festejos del centenario del natalicio del cineasta coahuilense del mismo nombre a cuyo Comité de Festejos tuvimos el honor de haber sido invitados a formar parte.

Sin embargo, justo una década después de la apertura de la Sala Emilio “Indio” Fernández, la Secretaría de Cultura tan se había desentendido del mencionado Cine Palacio que el 8 de noviembre del 2014 cerró sus puertas sobreviviendo de manera independiente para terminar siendo la zapatería que hoy es luego de que gestores o promotores culturales como la Lic. Diana González, quien sin ningún tipo de respaldo por parte de la Secretaría organizó en dicho recinto el Primer Foro Internacional de Cine de Derechos Humanos que fue con el que terminó sus proyecciones en dicha fecha para posteriormente, y de manera por demás irónica, fue convocada por la mencionada Cineteca Nuevo León para ser designada coordinadora de Programación y Acervo en febrero del 2016.

Si bien es cierto que en el último sexenio surgieron otros colectivos y espacios como la Taberna Cerdo de Babel del Centro Histórico de Saltillo que organizó de manera conjunta con la Secretaría las mencionadas Muestras de Cine o eventos relacionados al Séptimo Arte tanto nacional como internacional, todavía en los últimos meses de la gestión de la Lic. García Camil fue prácticamente la Sala Emilio “Indio” Fernández el único espacio disponible para este tipo de actividades.

Vaya desde aquí, pues, un llamado a la naciente administración coahuilense para considerar este loable proyecto de Programación y Acervo de la Cinematografía de nuestro estado que todos aplaudimos haya incrementado su actividad a todo lo largo de su territorio durante la gestión de la Lic. Ana Sofía García Camil, pero en tiempos en que la memoria histórica parece ser menos importante frente a un Tik Tok es todavía más urgente y necesario un espacio fílmico como una Cineteca para la posteridad del oficio.

