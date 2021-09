La confusión

Esta semana ha sido muy abundante en cuanto a las noticias económicas que ponen en entredicho que el país está en la senda de la recuperación económica y del empleo. Si bien sigue habiendo un crecimiento latente y marginal, no ha sido suficiente para dar seguridad a los diversos agentes económicos. Las noticias tuvieron un rango desde datos estadísticos hasta declaraciones que dejaron a más de uno o una con un signo de interrogación en la “mente”.

Para empezar, ya se dijo que el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles tendrá que ser utilizado por las aerolíneas forzosamente porque el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estará topado a 61 operaciones por hora. Air Canada, la aerolínea bandera de ese país, ya dijo que ellos no volarían a ese aeropuerto, tampoco lo harán tentativamente Aeroméxico ni American Airlines. Los que ya dijeron que sí son Volaris, Viva Aerobus y Aeromar. Además, cada vez está más cerca de salir al mercado la Aerolínea del Bienestar, que por obvias razones volará al aeropuerto Felipe Ángeles. Se espera que, para marzo de 2022, cuando se finalizarán las obras del nuevo aeropuerto, los tres aeropuertos de la zona metropolitana de la Ciudad de México (Toluca, Internacional y Felipe Ángeles) operen simultáneamente, lo que será la preocupación de muchos viajeros por el exceso de tráfico en una zona tan pequeña administrado por unas autoridades aéreas sin experiencia.

También se dieron datos de la inflación, que no descendió de 5.59 por ciento para el mes de agosto. Al mismo tiempo, el Banco de México ya se pronunció al respecto y dijo que ésta no bajará cuando menos hasta el segundo semestre del año que viene. Malas noticias para una economía que necesita recuperarse rápidamente por la vía del consumo, y la inflación no ayuda. A pesar de que los precios mantienen una tendencia alcista, algunos analistas sostienen que los precios podrían estabilizarse en el último trimestre del año. Las sombras de la duda caen sobre este pronóstico porque el principal problema que alienta la inflación no es la escasez, sino el exceso de efectivo. Para que la situación actual cambie, sería necesario aumentar las tasas de interés de manera abrupta para poder disminuir el efectivo circulante no sólo en México, sino en gran parte del mundo. El problema es que, al momento, hay una gran cantidad de dinero en circulación que se utiliza para ayudar a las economías a recuperarse del caos ocasionado por la pandemia del COVID-19. La buena noticia es que aun con inflación, la tasa de desempleo se mantiene a la baja y está en 4.4 por ciento para el mes de julio, mientras que en junio fue de 4 por ciento. Este aumento empieza a marcar el fin del ciclo de recuperación económica. Ni el empleo ni la inversión crecieron en sus últimos reportes.

La balanza comercial mostró un déficit de 4 mil 62.9 millones de dólares a julio de este año. Si bien no es por sí sola una cifra elevada, sí es la más alta en negativo para lo que va de este 2021. Llama la atención porque se venía trabajando con un equilibrio que hasta apoyaba a la balanza de pagos en su totalidad. Cuando se empieza a importar más de lo que se exporta, queda en evidencia que el sistema productivo interno no está cubriendo una parte del consumo nacional, y desde luego, ese dinero se va a otros países, principalmente Estados Unidos. Irónicamente en estos momentos de excesiva disponibilidad de dólares en las reservas internacionales, esta salida marginal podría generar beneficios vía la esterilización monetaria y dar equilibrio a las finanzas internacionales, reduciendo la inflación.

El tema más importante de la semana fue la entrega del presupuesto de ingresos y egresos 2022 a las cámaras para su análisis y posterior aprobación. El documento plasma algunos datos importantes que vale la pena revisar brevemente para poder entender a qué se enfrentarán los ciudadanos y las empresas el siguiente año.

El primer punto es que el gobierno dice que el país crecerá entre un 3.7 y un 4 por ciento en su Producto Interno Bruto. Estos valores son asumiendo que este año se pueda crecer 6.15 por ciento que, a como van los avances económicos, es poco probable. Además, en el documento se plantea que la inflación será de 3 por ciento, menos probable todavía que el anterior indicador porque ya hay voces a nivel nacional como el Banco de México, que han establecido que se tendrán inflaciones mensuales por arriba del 5 por ciento, al menos hasta la segunda mitad del siguiente año. En lo que respecta al tipo de cambio, se estableció en 21 pesos por dólar, en línea con las proyecciones de los analistas de mercado. En este sentido, la gran cantidad de dólares en circulación y en las reservas internacionales permiten estabilidad al tipo de cambio de mediano plazo. Si a esto se le agrega un equilibrio en la balanza comercial y de pagos, avalado por los derechos especiales de giro otorgados por el Fondo Monetario Internacional, no hay eventos que pudieran amenazar el tipo de cambio. Sólo en lo referente al petróleo quedaron dudas importantes. En el documento se dice que México tendrá una plataforma de producción diaria de mil 800 a mil 870 millones de barriles diarios. Esto es muy dudoso porque en este momento Pemex está produciendo por debajo de un millón 700 mil barriles y no hay nuevos pozos descubiertos o nuevas tecnologías que permitan incrementar la explotación petrolera.

En conclusión, una semana llena de información económica que señala dos puntos importantes. Por un lado, que a pesar de las buenas expectativas generadas después de la elección de junio pasado, no se ha podido llegar a mantener el crecimiento necesario para recuperarse de la pandemia y regresar a los niveles económicos de diciembre de 2019. Por el otro, el siguiente año parece ser, continuará con la tendencia actual porque el gobierno no cambia, ni cambiará sus políticas públicas, al menos no en la parte fiscal. Se seguirá con los mismos problemas actuales, aunque la buena noticia es que ya se aprendió a vivir con ellos y se sabe cómo salir adelante, a pesar de las transformaciones.