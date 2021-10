El tiempo no es lineal. Con eso tengo para entrar en un laberinto de entender y no. Si el tiempo no es lineal, estamos viviendo el pasado, presente y futuro a la vez. Supongo que cada espacio temporal tiene una frecuencia distinta, entonces no chocamos con paredes y personas que están en paralelo con nosotros.

Al leer mi texto para una obra de teatro, la “exigencia suave” del director de que el tono fuera muy específico me llevó a un escenario interior. Pensé que mis sueños estando dormida eran especiales, pero con esta escena me superé.

Estoy sentada frente a una fogata con mi tribu reunido. Traigo un mensaje, pero no es un mensaje que puedo dar de manera directa. He viajado al pasado y he vuelto para contarles como el pasado se convertirá en nuestro futuro. Les relato eventos mezclados con información científica, todo contado con una urgencia tranquila. Es necesario que ellos sepan, y si el mensaje se repite lo suficiente, se hará parte de la memoria cada uno, recordarán en el momento necesario.

Mis abuelos, mis padres, contaban sus historias. Mis maestros relatan la vida como fueesserá. Mi hermano, cada vez que pasábamos por una fábrica antigua, decía, “Cuando yo era hombre grande trabajaba allí”. Le creí siempre.

Si ponemos mucha atención, con el ser y no solo la inteligencia, de estas historias sacaremos las preguntas que necesitamos hacer. Si hacemos las preguntas correctas, acercándonos a la vida de manera adecuada, obtendremos las respuestas. Seguimos en luna nueva.