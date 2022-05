Mirador 07/05/2022

El patio de la escuela está lleno de niños y de niñas que juegan; ellos a sus juegos: ellas a los suyos.

Este niño no juega. Sentado en una banca, solitario, lo mira todo. Nadie lo mira a él, ni su maestra, a quien debería preocupar el hecho de que este niño no juegue y pase todo el tiempo del recreo sentado en una banca, solo.

En su casa los papás del niño no le preguntan nunca cómo le fue en la escuela, ni qué le encargaron de tarea. El niño hace sus deberes y luego se tiende en su cama y cierra los ojos, aunque no es todavía la hora de dormir.

¿Qué piensa el niño? Piensa que nadie lo quiere. Y no hay nada más triste en el mundo que un niño que piensa que nadie lo quiere. Corta una flor y písala. Ahoga entre tus manos a un gatito. Quítale a una niña su muñeca y destrózala ante sus ojos. Ninguna de esas crueldades es comparable a la que sufre un niño que piensa que nadie lo quiere.

Yo quisiera abrazar a todos los niños del mundo que no ríen, que no juegan, que no tienen amigos, ni papás o maestros que se preocupen por ellos. Crecerán así, solos, y quizá algunos de ellos serán malos sin saber por qué lo son.

A cada niño debe quererlo alguien.

Si a un niño le falta amor, a todo el mundo le falta amor.

¡Hasta mañana!...