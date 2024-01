Motown, Led Zeppelin y No Doubt

Siguiendo con los aniversarios del primer mes del año, el pasado viernes 12 se cumplieron 65 años de la fundación del icónico sello Motown que dejó un legado importante para la música norteamericana.

Fundada por el productor y compositor afroamericano Berry Gordy (actualmente de 94 años de edad) bajo el nombre de Tamla Records el 12 de enero de 1959 fue el 14 de abril de 1960 cuando fue bautizada con el nombre de Motown como una palabra compuesta de los terminos “Motor” y “Pueblo” (Town) debido a que tuvo su nacimiento en la ciudad de Detroit, Michigan, caracterizada por la producción de automóviles. Motown surge en un momento histórico importante, ya que en medio de la efervescencia de la lucha por los derechos civiles de la comunidad afroamericana tuvo una función importante en la integración racial a través de la música popular por porvenir de un productor y artistas de color que interpretaron temas inolvidables que mezclaban los géneros del pop y del soul.

Algunos de estos artistas fueron The Marvelettes; The Supremes, trío de cantantes femeninas que contó con la presencia de una cantante que posteriormente hizo historia como solista y actuando en el cine como Diana Ross; Stevie Wonder; The Four Tops; Marvin Gaye; The Temptations; Gladys Knight and the Pips y, claro está, The Jackson Five, de donde emergió nada menos el cantante que más adelante quedó inmortalizado como “El Rey del Pop”, Michael Jackson, y cuyo reencuentro, como se puede ver en el documental de Paramount Plus “Thriller 40” que recomendamos hace algunas semanas, fue una combinación de la presencia de Michael y sus hermanos interpretando sus temas más representativos en el verano de 1984 con los del mencionado álbum “Thriller” que no tuvo una gira oficial, sólo ésta.

Siguiendo con aniversarios importantes del mes relacionados a la historia de la música internacional, el mismo 12 de enero se celebró el número 55 de la salida al mercado en los Estados Unidos del álbum debut de la banda británica de heavy metal Led Zeppelin (curiosamente en su país de origen el estreno se dio hasta el 31 de enero del mismo año) el cual bajo el título homónimo y con el Zeppelin al que hace alusión su nombre en la portada del mismo, incluyó algunos de los temas más característicos de la banda conformada por Robert Plant en las vocales; Jimmy Page en la guitarra; John Paul Jones en el bajo y John Bonham en la batería como lo son las de “Communication Breakdown” y “Dazed and Cobfused”, entre otras más.

Por si fuera poco, y como en su momento también se destacó en estos espacios, el mismo 12 de enero, pero de 1999, fue cuando se dio la salida del álbum “Baby One More Time” el cual representó el debut de la entonces desconocida Britney Spears,irónicamente celebrando 25 años de su salida apenas unos días de haber anunciado su retiro de la música pero sin haber hecho una gira de despedida que hubiera sido brutal para la “Princesa del Pop” tomando en cuenta que cerró el 2023 más que sonando con nueva música por el ruido que causó la salida de su autobiografía. Quizás ya lo esté consultando con la almohada ... o quizás no.

Para terminar, quienes más que consultarlo con la almohada lo hicieron público a través de una reunión en sus redes sociales fueron los integrantes de la famosa banda de pop rock de mediados de los 90 No Doubt, ya que a mediados de semana dieron nota al anunciar lo que en pocas horas se oficializó como su reencuentro en los escenarios como parte de la ya muy próxima edición 2024 del Festival Coachella. Plan con maña lo de la “improvisada” reunión por Zoom, pero todo se vale a estas alturas, ¿o no?

