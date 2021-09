Nepotismo marca PEMEX

El nepotismo o utilizar una posición pública para favorecer a familiares, es un mal que ha estado presente en el ámbito público en México; tenemos casos prácticamente en cualquier lugar del País y en gobiernos de todos los partidos, pero al ser una de las tantas formas en las que se materializa la corrupción, uno esperaría que en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho en repetidas ocasiones que no tolerará la corrupción, se actuará de forma decidida frente al fenómeno y, al detectarse un caso, se atendiera de forma inmediata.

Sin embargo, en estos días se reveló la noticia de que 16 familiares del director general de PEMEX, Octavio Romero Oropeza, tenían puestos de importancia en el sector público y ocho de ellos trabajaban directamente en PEMEX, configurándose de esta forma un claro conflicto de intereses, que encuadra en corrupción, ya que se favorece de forma indebida a los familiares del titular de la paraestatal. Aunque en honor a la verdad, la primera nota sobre el tema salió hace 10 meses.

Por ende, en 10 meses no se ha hecho nada por solucionar la situación, el nepotismo no sólo no se atacó, sino que se ha tolerado, sobre todo después de varios antecedentes graves de asignación de contratos a compañías relacionadas con personas cercanas a Romero Oropeza y otro contrato otorgado a una prima de Andrés Manuel López Obrador, Felipa López.

Es decir, parece que el favoritismo, el conflicto de interés y el nepotismo no es la excepción, sino la regla en PEMEX y lamentablemente en otros espacios de una administración que le ha prometido a la ciudadanía combatir la corrupción, al presentarse casos concretos como el de los dos hermanos del Presidente recibiendo financiamiento ilegal de campañas, se prefiere justificar la situación y presentar excusas que no caben en un verdadero marco de rendición de cuentas.

Lo correcto sería que Octavio Romero Oropeza fuera reprendido públicamente, que sus familiares salieran de la administración de forma inmediata, que se abrieran investigaciones por Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación para determinar conductas indebidas y si las hubiera, todos los involucrados fueran sancionados, aun si se trata del director general de PEMEX.

Sólo así es creíble la brigada de combate a la corrupción del Presidente, porque de lo contrario nos estará diciendo con acciones, que son las que valen, que su administración es más de lo mismo, muchos discurso de cambio, pero las mismas prácticas que en el pasado, tolerancia a la corrupción y acciones fuera del marco legal, con la protección al más alto nivel.

Al final, el país es quien sufre las consecuencias de mantener en el cargo a familiares, que en muchas ocasiones no tienen las credenciales para ocupar un cargo de alto nivel y ello se refleja en el mal desempeño de las instituciones públicas, sobre todo en una tan sensible como PEMEX, donde errores pueden llegar a costar millones y afectar el presupuesto general de México.

