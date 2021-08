No me voy a rendir

A veces los buenos días están repletos de sinsabores y contratiempos. La lluvia que entra por grietas desconocidas. La cuenta domiciliada que no queda pagada. La agenda que no se logra respetar por razones que salen de la nada. Sigue siendo un buen día. La función se llevó a cabo con éxito. Los dolores de la vida se hacen aparentes. El tequila se toma directamente de la botella. Y un proyecto se cimienta cada vez más, a pesar de dificultades que a veces parecen estar a punto de rebasarnos/me.

A veces no nos queda muy claro el porque hacemos lo que hacemos. Hoy escuchaba a un chico que tiene muy claro el hecho de que nunca estamos seguros si lo que hacemos tiene algún sentido o no. Yo no sé si el esfuerzo que hacemos por tapar un hoyo en un techo y limpiar agua de lluvia para que se lleve a cabo una función, o si el esfuerzo desmedido que hizo el director para que esa función llegara al escenario tiene algún sentido más allá de lo inmediato. No sé si significa algo lo que hacemos en la vida.

Puedo decir con toda claridad que he hecho mucho esfuerzo en muchas cosas a lo largo de mi vida. He sostenido proyectos, personas, ideas, filosofías, convicciones. Tú lo has hecho también. Quisiera pensar, desde mi idealismo, que todo eso significa algo, o tal vez que tendría algún tipo de recompensa. Pero no sé. Y si nada tiene sentido al final del día, de todas maneras, parece que así estamos hechos. Unos más y unos menos hacemos esfuerzos más que menos heroicos a diario en nuestras vidas. No pienso rendirme. ¿Tú?