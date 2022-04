Pero, ¿por qué?

“April Fool’s Day”, en muchas culturas (todas menos las hispanas, según vi mi investigación profunda de cinco minutos) se celebra el 1 de abril y se asemeja al Día de los Inocentes en cuanto a la costumbre de jugarles bromas inofensivas a los demás. Quise encontrar su origen y lo único que pude apreciar en la investigación exhaustiva mencionada, es que está ligado a la literatura, con aportes que atraviesan la historia desde la biblia hasta escritos medievales, muchos de ellos basados en interpretaciones dudosas y cuestionables. O sea, no se sabe el origen.

Lo que me provocó “investigar” fue: ¿Por qué en mi país de origen hay April Fool’s Day, en abril, y en mi país adoptivo hay Día de los Inocentes, en diciembre, si otros días conmemorados se celebran en fechas similares, como Día de las Madres que es en mayo? Mera curiosidad que no ha sido satisfecha de ninguna manera.

Todo esto me llevó a cuestionar viernes 13 vs. martes 13. ¿Si estoy en México, pero soy estadounidense, cuál día es de mala suerte para mí? De nuevo una investigación, todo menos académica, me llevó a orígenes basados en literatura, en la superstición, en frases dichos por alguna figura pública, en la mitología nórdica y en historias bíblicas. Evidentemente no hay nada científico en todo esto, sino todo lo contrario.

Soy muy buen blanco para bromas tipo “Día de los Inocentes”, por dos razones. El primero es que nunca sé qué día es. El segundo es que soy muy literal, y si dices algo (a menos de que sea muy obvio) te voy a creer. ¡Qué bueno que hoy no estoy en EEUU!