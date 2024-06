Equipo de Biden lanza campaña de 50 mdd contra Trump, llamándolo ‘criminal convicto’

La campaña del presidente Biden ha lanzado una campaña publicitaria televisiva de 50 millones de dólares para criticar a Donald Trump por su condena por 34 delitos graves de fraude empresarial.

La campaña publicitaria es la primera del presidente demócrata de 81 años que destaca la condena del expresidente Trump por un jurado de Manhattan el 30 de mayo, y ataca al candidato presidencial republicano de 78 años como “un criminal convicto que sólo busca su propio beneficio”.

“En la sala del tribunal, vemos a Donald Trump tal como es”, dice el narrador en el anuncio de 30 segundos titulado “El carácter importa” antes de recitar los veredictos en el caso de Trump por el “dinero secreto”, así como las demandas civiles presentadas por los chismosos. el columnista E. Jean Carroll y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en su contra.

“Mientras tanto, Joe Biden ha estado trabajando, reduciendo los costos de atención médica y haciendo que las grandes corporaciones paguen su parte justa”, dice el narrador.

“Esta elección es entre un criminal convicto que sólo busca su propio interés y un presidente que lucha por su familia”.

En febrero, a Trump se le ordenó pagar 355 millones de dólares después de que un juez de Nueva York dictaminara que infló su patrimonio neto en miles de millones de dólares en el transcurso de una década para engañar a las aseguradoras para que le dieran tarifas más baratas y expandir su imperio inmobiliario.

Un jurado de Manhattan también ordenó a Trump el mes anterior pagar a Carroll 83,3 millones de dólares en daños y perjuicios por negar sus acusaciones de abuso sexual y afirmar que nunca se habían conocido. Esa sentencia se produjo un mes después de que el expresidente fuera declarado responsable de difamación y agresión sexual a Carroll en un probador de Bergdorf Goodman en 1996.

“Es un contraste marcado, y es uno que importa profundamente al pueblo estadounidense”, dijo el portavoz de la campaña de Biden, Michael Taylor, en un comunicado a The Associated Press , refiriéndose a las diferencias entre los candidatos que la campaña publicitaria está tratando de resaltar.

Pero la portavoz de la campaña de Trump, Karoline Leavitt, acusó a la administración Biden de haber “convertido el sistema de justicia en un arma contra el presidente Trump”, lo que llevó a su condena penal.

Trump aún enfrenta dos acusaciones federales por supuestamente manejar mal documentos clasificados e interferir en las elecciones presidenciales de 2020, así como otro procesamiento en Atlanta, Georgia, por sus intentos de revertir la victoria electoral de Joe Biden allí.

El expresidente se ha apoyado en algunos de los aspectos de los casos penales para su propia campaña, vendiendo camisetas en línea con su fotografía policial el verano pasado en el condado de Fulton, Georgia, que decía: “¡NUNCA TE RINDAS!”

“Se vende”, le dijo Trump al influencer Logan Paul sobre la estrategia de las camisetas durante un encuentro la semana pasada.

“Elvis tenía uno, Frank Sinatra tenía uno, pero los hemos eclipsado”, dijo sobre los íconos cuyas fotografías policiales también fueron colocadas en camisetas después de los arrestos.

Es poco probable que alguno de los casos pendientes de Trump llegue a juicio antes del día de las elecciones de 2024.

Biden ha hecho de los juicios penales de Trump, y la primera condena penal de un presidente actual o anterior de Estados Unidos, parte de su discurso ante los votantes y donantes para que se mantengan alejados del presunto candidato republicano.

La semana pasada, el hijo del presidente, Hunter Biden, fue condenado después de un juicio federal de una semana en Delaware por tres delitos graves por mentir sobre su abuso de crack para comprar una pistola en 2018.

Biden dijo que “acataría la decisión del jurado” y no perdonaría a su hijo, y calificó a Hunter como “uno de los hombres más grandes y decentes que conozco” después de haber “superado una adicción”.

Parte del impulso publicitario de la campaña de Biden en junio también destinará $1 millón a medios que lleguen a votantes negros, hispanos y asiático-estadounidenses, grupos demográficos en los que Trump ha logrado avances desde su derrota electoral de 2020 ante el presidente.

Según una encuesta del New York Times/Siena College de este mes, los votantes jóvenes, no blancos y de tendencia demócrata no comprometidos tienen más probabilidades de dejar de apoyar a Trump después de su condena penal.

Biden y Trump se enfrentarán el 27 de junio en Atlanta para el primer debate presidencial de la temporada en CNN.

Leavitt dijo que las diferencias entre el expresidente y Biden “serán muy claras en el escenario del debate.