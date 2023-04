POLITICÓN: ¡Aaaarrancan las campañas en Coahuila!

I. LOS ALIADOS

¡Se llegó la hora! Manolo Jiménez, candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, es uno de los que no piensa perder ni un sólo minuto por lo que, para cuando usted lea estas líneas, ya habrá realizado su primer acto de campaña, en un lienzo charro ubicado al norponiente de Saltillo. Paralelamente, las 16 fórmulas de aspirantes a una diputación local postuladas por el tricolor y el PAN -el PRD formalmente postula a dos, pero en los hechos eso no ocurre- arrancarán sus respectivos esfuerzos para sumar votos en la ruta hacia las urnas. Al decir de las encuestas, el exalcalde saltillense inicia la competencia con una cómoda ventaja y, a menos que se tropezara muy fuerte, se ve difícil que lo desplacen del liderazgo. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de la pista legislativa en la cual existen algunos focos amarillos encendidos debido a que las candidaturas albiazules no necesariamente son todo lo sólidas que se requiere, o algunas fórmulas tricolores enfrentan pugnas internas que, aún cuando no se ventilen públicamente, existen y ponen en riesgo el “voto en línea” que se promoverá de aquí al último día de mayo.

II. LOS MORENOS

Sin haber concretado la cicatrización de las heridas y en medio de un persistente conflicto interno, los morenistas encabezados por Armando Guadiana se lanzaron hoy a las calles -también desde el primer minuto del día- en busca de los votos del respetable. El gran problema del morenismo ha sido, a lo largo de todo el proceso, la unidad. Y aunque al hablar en público todo mundo asegura que van juntos y sin fisuras, en privado cada quien reconoce que solamente trabaja en el cuidado de su parcela. Los aspirantes a una diputación incluso han armado su propia estructura electoral, al margen de la dirigencia estatal a cargo de Diego del Bosque, y no se diga de la nacional. El problema principal, según los informes recabados por este espacio, es el dinero. Y es que, aún cuando se les aseguró que fluiría en cantidad suficiente -en reuniones sostenidas antes de la última visita de Mario Delgado a Coahuila-, es hora que nadie ha escuchado que suene la caja y por ello cada quien anda pasando el sombrero entre quienes conoce para juntar aunque sea para los viáticos del equipo que anda recorriendo calles.

III. LOS REBELDES

Dos semanas exactas, dicen los que le saben a esto del comportamiento electoral, tiene Ricardo,“El Tigre” Mejía Berdeja, para meterse a la pelea por la gubernatura. El lagunero, por cierto, es de los que no piensa madrugar hoy, sino que esperará a la tarde para arrancar campaña en Torreón, con una verbena popular en la plaza de armas de aquella ciudad. Seguramente dedicará la mañana a recorrer medios y conceder entrevistas. Volviendo al tema de las dos semanas, de acuerdo con algunas voces informadas, el abanderado del PT arranca en posición adecuada para desplazar a su excompañero de partido del segundo lugar de la competencia, sobre todo porque el grado de conocimiento de su candidatura ha crecido, mientras el de Guadiana se ha estancado. Sin embargo, si no logra remontar en las primeras dos semanas de la campaña -con el punto culminante del primer debate que tendrá lugar el próximo día 16-, la empresa se volverá imposible y estará condenado, como ocurrió en el ejercicio interno de Morena, a ocupar el tercer lugar en el podio de finalistas. Habrá que estar atentos a la agenda de los próximos días.

IV. LOS NARANJAS

El abanderado de la UDC-PVEM, Lenin Pérez Rivera, arrancará campaña en su bastión principal: el norte de la entidad. Comenzará en la colonia San Joaquín, en Piedras Negras, y a medio día inaugurará casa de campaña en Acuña. Afectado por el “pirateo” de candidatos por parte de Morena y teniendo que enfrentar en casa a su propia sobrina, el acuñense tiene como principal objetivo evitar que la noción del “voto útil” lleve a sus fieles a considerar otras opciones para otorgar el sufragio. Tiene a su favor, sin embargo, el hecho de que en Acuña el PRI está fracturado -porque no terminan de aceptar la candidatura de la albiazul Claudia Aldrete- y Morena también, pues Yamile Mtanous, aún presidenta del Consejo Estatal de dicho partido, llamará a votar por el PT, además de que el grupo aún “fiel” al morenismo en Acuña sufrió una nueva fractura ante la inconformidad que generó el registro de Paloma de los Santos como su aspirante a dicha diputación. Los otros naranjas... o sea, los de Movimiento Ciudadano, que comanda Poncho Danao de la Peña, van por el reto de hacer lo imposible... que la gente se entere que también andan en campaña.