Saltillo no está preparado para la captación de agua: científica

La científica saltillense, Rosario Sánchez, afirmó que ante el pronóstico de lluvia, las acciones deben orientarse a la prevención de accidentes, ya que la ciudad no está preparada para la captación de agua.

“Se debería de aprovechar, pero no creo que estemos preparados. Desde hace años lo he dicho, que debemos de tener infraestructura... captar sería poco porque nuestros concretos no son absorbentes y no hay diseño para captar años y mucho menos para re dirigir el agua a través de micropresas”, indicó la investigadora en temas hídricos en la Universidad de Texas A&M.

Sánchez ha indicado que deben de invertirse recursos para aprovechar el agua de lluvia.