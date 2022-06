POLITICÓN: CANTADO

I. CANTADO

Como estaba cantado, tras el conteo de los votos ayer, el partido encabezado por Mario Delgado se alzó con la victoria en cuatro de las seis gubernaturas en disputa. Y aunque adelantó que van a impugnar Aguascalientes y Durango, los números parecen claramente favorables a la panista Tere Jiménez y al priista (vestido de aliancista) Esteban Villegas, respectivamente. La sorpresa de la jornada fue, sin duda, el margen con el que Morena ganó en Tamaulipas, donde las encuestas adelantaban el triunfo de Américo Villarreal por un porcentaje más amplio.

II. POCO POR CELEBRAR

Y si algo quedó claro fue que para PRI y PRD la madre de todas las batallas se libró en Durango. Cosa de ver nada más cómo los dirigentes nacionales de esos partidos, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, se fueron a festejar allá porque esencialmente era lo único rescatable para ellos en una jornada en la que perdieron -junto con el PAN de Marko Cortés- cuatro estados en los que hoy gobiernan, pero tendrán que entregar la estafeta a partidos opositores.

III. APOYO COAHUILENSE

Al priismo coahuilense le viene muy bien la victoria aliancista en Durango, entre otras cosas porque muchos políticos locales se fueron a apoyar con todo la candidatura de Esteban Villegas. A las huestes de Rigo Fuentes se les encargó, de acuerdo con quienes vivieron de cerca el proceso y, sobre todo, la jornada electoral, esencialmente la neutralización de los operadores morenistas que también se lanzaron con todo a tratar de arrebatar ese bastión a sus opositores. La diferencia, se comenta, es que los tricolores comenzaron antes y por eso ya no le alcanzó el tiempo a los de guinda.

IV. CANDIDATURA

Anote usted entre los coahuilenses que se consideran “ganadores” de los comicios de ayer al lagunero Luis Fernando Salazar, quien con los resultados en Quintana Roo, donde fue delegado especial de Morena, seguramente regresará para retomar sus esfuerzos por capturar la candidatura morenista de cara a los comicios de 2023, aunque cada día se ve más difícil que pueda superar a Ricardo Mejía, quien ya parece el elegido.

V. RELEVO I

Con la debacle del PRI de ayer (pese al “triunfo” en Durango), el liderazgo -es un decir- de Alejandro Moreno en dicho partido, a decir de los enterados, está más que en entredicho y ya se apuesta doble contra sencillo que no llegará a la elección de 2024 ostentando dicha posición. ¿Quién le sucedería en dicha posición? De acuerdo con múltiples voces, el que tiene las credenciales para entrar al relevo e intentar mejorar la competitividad tricolor de cara a la sucesión presidencial es el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme. Habrá que ver si se anima.

VI. RELEVO II

Un detalle importante respecto de la comentada asunción del liderazgo tricolor por parte del mandatario coahuilense es que ello obligaría a que dejara anticipadamente su posición actual. Y entonces la pregunta es, ¿quién entraría al relevo? Voces enteradas aseguran que podría abrirse la posibilidad a que una mujer asumiera -temporalmente, claro- el Ejecutivo local. Y fuera de Verónica Martínez pues no hay muchas opciones. Veremos y diremos.

VII. ALIANZA EN DUDA I

Como ya se ha dicho, tras los comicios de ayer la atención total de los partidos está en Coahuila y Edomex, donde el año próximo se renovará la gubernatura. Una de las incógnitas que deberán despejarse pronto es si aquí habrá coalición entre el PRI y el PAN -el PRD también va, pero pues no cuenta. ¿Y por qué es una incógnita? Pues porque cada vez son más las voces que a nivel local refieren que las huestes de Elisa Maldonado no tienen muchas ganas de unirse con quienes han sido no sus rivales, sino sus enemigos mortales. No es casual, se afirma, que ninguna figura del panismo comarcano ande promoviendo tal posibilidad.

VIII. ALIANZA EN DUDA II

Si algo pesa en el ánimo de los albiazules, se dice, es la feroz persecución sufrida a nivel local por muchas de sus figuras relevantes, en particular durante las dos administraciones estatales anteriores. Y aunque, se precisa, hay panistas como Guillermo Anaya o Jesús de León que no tendrían problemas en acomodarse a tal posibilidad, la militancia podría entrar en una auténtica rebelión si se concretara el pacto.

IX. CERTEZA

Un interesante ejercicio que ayer realizó el INE de Lorenzo Córdova -al que los hackers le hicieron travesuras con su cuenta de Twitter- fue el que promovió con el hashtag #Certeza2022. El ejercicio tuvo como objeto combatir las fake news en las “benditas redes sociales” que, como ocurre cada vez con más frecuencia en los procesos electorales, constituyen una auténtica plaga, aunque tras ver los resultados de la votación popular quede claro que no tienen efecto alguno, aun y cuando se conviertan en tendencias a lo largo del día. Valdrá la pena que iniciativas como ésta se refuercen.