LOS ALIADOS Se acabó el mes patrio y el proceso de renovación de la dirigencia estatal del PRI no se concretó aunque, como se comentó en este espacio, aparentemente ya se habían realizado todos los amarres para que Eduardo Olmos llegara a la sede partidista de Coss en relevo de Rigo “el ya ido” Fuentes. Quienes tienen acceso a las mesas de discusión donde se van construyendo las decisiones relevantes de cara al proceso sucesorio de 2023 aseguran que en el tricolor se han tomado en serio aquello de que vale más paso que dure y no trote que canse y, sobre todo, quieren evitar heridas innecesarias entre correligionarios, pues hoy más que nunca cada voto cuenta y es necesario cuidarlos todos. Así pues, la nueva fecha –tentativa, como todas las anteriores– para que se registre la sucesión en el ex partidazo es: “entre finales de octubre y principios de noviembre”. El enésimo diferimiento, se dice, dará oportunidad, de paso, a que baje la rispidez entre la dirigencia panista de Marko Cortés y el aún líder nacional del PRI, Alito Moreno, y eso allane el camino hacia la consolidación de la alianza. Y en una de esas, puede que la dirigencia nacional tricolor cambie antes... Publicidad

LOS MORENOS Con eventos en las 32 capitales del país –incluida Saltillo, desde luego– los militantes y dirigentes de Morena van a festejar hoy el undécimo aniversario de la fundación de su movimiento. No se apure si en principio no le dan las cuentas: lo que ocurre es que hace exactamente 11 años se realizó el evento en el cual nació el morenismo como movimiento social, para posteriormente convertirse en una asociación civil y finalmente, el 9 de julio de 2014, recibir su registro como partido político. Una incógnita del evento de hoy, que está citado para las 11 horas, es si las corcholatas locales harán o no su aparición para compartir el presidium con Diego del Bosque y el resto de la dirigencia estatal. Y si van, pues a ver a cuántos les sueltan el micrófono porque, como andan todos en campaña desatada, puede que le agreguen otro once a las cifras anecdóticas del festejo, imponiendo récord de duración del mismo. Y como la dirigencia de Mario Delgado nada más ordenó –¡perdón!, instruyó– a que se realizara el evento, pero no mandó ni un centavo para financiarlo, pues parece que no habrá ni un agua fresca para aligerar el momento.

EL RESTO Publicidad Con la aprobación y publicación de las modificaciones a la legislación electoral que regirá el proceso electoral del año próximo, un aspecto que podrían constituir una oportunidad para los partidos conocidos como “la chiquillada” es el relativo a las dos nuevas diputaciones que tendrán como ocupantes personas pertenecientes a grupos vulnerables. Ojo, que el concepto “vulnerable” es muy amplio, de acuerdo con lo establecido en la Carta de Derechos Políticos de Coahuila, texto que también debe ser consultado para tener claros los alcances de la reforma electoral. Y es que Alfonso Danao de la Peña, de Movimiento Ciudadano, José “Pepe Cuco” Sandoval, del Verde, o Lenin Pérez, de la UDC, podrían agenciarse una de esas curules simplemente consiguiéndose una buena candidata, o un buen candidato, que sea de edad avanzada, que esté preso, o haya sufrido desplazamiento. Por lo pronto, se dice en los corrillos políticos, los partidos políticos ya andan a la caza de personas de ascendencia indígena, o integrantes de la comunidad arcoíris, perfiles a los que muy probablemente se le apostará de forma prioritaria en esta primera ocasión.