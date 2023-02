POLITICÓN: LOS ALIADOS

Dado que la elección de gobernador se convirtió en un día de campo para los aliancistas, la atención está puesta en evitar que la lucha por las candidaturas a diputados locales provoque fracturas, particularmente en el contingente que encabeza Rodrigo “Rigo” Fuentes , donde los “sacrificados” en la negociación con el PAN y el PRD , es decir, quienes deben renunciar a seguir cobrando... ¡perdón!, representando a los coahuilenses en el Congreso, están claramente identificados y, desde luego, no terminan de aceptar su destino. Y es que con la excepción de la nigropetense Esperanza Chapa , ningún otro de esa lista ha probado las mieles de la reelección y ahora tendrán que “hacer puntos” para ser considerados, después, en la integración del futuro gobierno de coalición. Y aunque ayuda a la disciplina que en la lista del sacrificio se encuentre el mismo Eduardo Olmos , actual presidente del Congreso y cuyo distrito fue cedido a las huestes de Elisa Maldonado , dicen los enterados que el tironeo sigue fuerte en el tricolor y los sacrificados buscan salvarse a toda costa.

II. LOS MORENOS

El jueves pasado cerró el registro de aspirantes a conformar la próxima bancada morenista en el Palacio Legislativo de Coss y el contingente guinda que buscará llegar a la meta quedó integrado por dos escuadrones claramente diferenciados: en un lado, los que sudarán la gota gorda en campaña y están obligados a ganar la elección para acceder al paraíso de la dieta legislativa; y en el otro los que llegarán sin esfuerzo alguno a cobrar durante al menos tres años. Y es que en el partido de moda hubo inscripciones de dos tipos: una para quienes quieren ver su nombre impreso en el anverso de la boleta y otra para quienes quieren verlo impreso en el reverso, es decir, en la lista de “pluris”. Lo interesante del asunto es que sólo era posible anotarse en una de las listas y no en las dos, algo que causó confusión entre no pocos de los suspirantes que, hasta el momento de solicitar su registro, se percataron de que no hay “premio de consolación” para los que pierdan, aunque vayan a ser ellos, junto con Armando Guadiana, los que arrimen los votos.