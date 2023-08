POLITICÓN: Ni AMLO ni gobernadores, decidirá la SCJN si van o no los libros de texto

I. ¿QUIÉN DECIDIRÁ?

Por lo que pinta el panorama, no será ni el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni tampoco los gobernadores, entre ellos Miguel Riquelme de Coahuila, los que decidan si los libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana se distribuyen en las escuelas de educación básica. La decisión será de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de Norma Piña. De tal manera que fue ocioso el anuncio de Diego del Bosque de promover un amparo contra la decisión de la Secretaría de Educación de Francisco Saracho, de no distribuir los libros. Además, tanto Riquelme como Saracho están a lo que diga la autoridad el 18 de agosto.

II. RIÑAS

La sociedad saltillense ha vivido diferentes problemáticas, desde el pandillerismo hasta la inseguridad por presencia de delincuencia organizada, pero la paz y la tranquilidad tiene ahora mejores indicadores. Sin embargo, se ha incrementado el número de riñas en diferentes colonias. Hay rápida acción de la policía de Federico Fernández, pero el problema subsiste.

III. COMPARACIONES

¿Cuál sería el razonamiento que utilizó el diputado de Morena, Miguel Torruco Garza, hijo del secretario de Turismo, del mismo nombre, para comparar las votaciones de La Casa de los Famosos y el triunfo de Wendy Guevara con las elecciones constitucionales? Hizo la comparativa de que Wendy obtuvo más votos que el PAN de Marko Cortés en el 2018, cuando perdió por el partido azul Ricardo Anaya, ante “ya sabes quién”. Las críticas contra Torruco no se hicieron esperar, por no poder diferenciar entre política y espectáculo, o bien, entre una elección constitucional de amplia trascendencia para la vida pública, con un programa de entretenimiento.

IV. SIEMPRE ÚLTIMOS

Hablando de votaciones, pero constitucionales, los números del 2021 confirman dos cosas interesantes: la primera es que si el MC de Dante Delgado se une al FAM del PRI, PAN y PRD, habría mayor posibilidad de sacar a Morena de Mario Delgado del poder, y de paso arrebatarle el Congreso. Y la segunda, en el 2021 el MC también quedó en el último lugar en Coahuila, pero siguen tercos en hacer lo mismo.

V. 200 POR CIENTO

En seis años, el costo del Hospital del ISSSTE en Torreón aumentó un 200 por ciento. No es culpa total de la 4T, sino del mismo instituto, ahora a cargo del homeópata Pedro Zenteno. Es un claro ejemplo de lo que sucede cuando una obra no avanza en años, pese a estar proyectada incluso en el presupuesto. Lo mismo pasará en el IMSS de Leopoldo Santillán. Las clínicas siguen en el papel. De igual manera en Capufe, la millonaria inversión para la rectificación del peligroso tramo Los Chorros sigue sin avance. De la carretera a Zacatecas, con responsabilidad de la SICT, no se diga: ahí además de retraso hay problemas jurídicos graves y hasta responsabilidad para servidores públicos.

VI. PARO A LA VISTA

¿Recuerda aquellos paros en los que se vio involucrado el Cecytec, en aquel entonces de Francisco Tobías y que ahora maneja Demetrio Zúñiga? Están por volver a suspender clases, labores y todo. Lo que sucede es que la 4T no aprende en cabeza ajena. Otra vez hay recorte e incumplimiento. Las cantidades presupuestadas no llegan completas y el sindicato se queja de que no se respetan los acuerdos, ni a la mitad. Empezando el ciclo escolar −si es que empiezan− dará inicio también el estira y afloja.

VII. SIMPATÍAS DEL FAM

El que apareció en la Plaza de Armas con un módulo de empadronamiento fue Gustavo de la Rosa, para mayores señas, exdirigente del PRD. Ahora está aliado a Guadalupe Acosta y están haciendo un registro de simpatizantes del Frente Amplio por México, porque toda aquella persona que quede registrada tendrá oportunidad de votar por alguno de los aspirantes del FAM el próximo 3 de septiembre. De la Rosa sólo vino a supervisar la instalación porque tiene la misión de recorrer toda la entidad y poner módulos en varios municipios. De esta manera el FAM busca acaparar el voto y las simpatías para cuando llegue el momento en el 2024.

VIII. ENTRE MUJERES

Lo que se sabe es que el Frente Cívico Nacional de Acosta Naranjo anda apoyando a Xóchitl Gálvez, y aunque el registro para el FAM es general, no deja de llamar la atención que quienes llevan el control son los que apoyan a la panista para que sea la abanderada en el 2024. Todo apunta a que el año próximo la elección será entre mujeres, y uno que otro hombre, si acaso de Movimiento Ciudadano.

IX. SIN VUELTAS

Por más que le dan vuelta los tricolores, en Arteaga iría de nueva cuenta un Durán, es decir, Ramiro Durán, quien tiene la opción de reelegirse como alcalde. No obstante que puede integrarse a cualquier otra área, lo cierto es que el camino recorrido de Ramiro y los hilos que mueve la familia en la sierra, los cañones y las diferentes comunidades hace que desde el tricolor no encuentren otro perfil adecuado. Los azules en ese municipio nomás no pintan, y los perredistas menos, de tal manera que en la negociación sería algo así como integrar a gente de estos partidos en la planilla para que eventualmente se integren al Cabildo y párele de contar.