POLITICÓN: Ricardo Mejía, nuevo dirigente del PT Coahuila

I. PERDONAR EL DESAIRE

Los petistas están próximos a renovar su dirigencia estatal, la cual ocupa Valeria Flores, de raíces del vecino estado de Nuevo León. Hoy se ha convocado a la escasa militancia para que aprueben el cambio. Está más que confirmado el próximo dirigente será Ricardo Mejía. La estrategia es que de esta manera -olvidando el desaire de Alberto Anaya de dejarlo colgado de la brocha cuando era candidato a gobernador- volverá a tener un motivo para recorrer el estado, pero también para regresar a la 4T, aunque por la puerta trasera, y de paso aspirar a un cargo legislativo plurinominal o de elección popular en el 2024.

II. PROBLEMA DE TODOS

La situación de la región Centro por el efecto negativo de AHMSA de Alonso Ancira obliga a las autoridades más cercanas: los alcaldes a responder a los ciudadanos. Se debate que si el problema de la acerera fue provocado por el Gobierno Federal, y aunque muchos opinan que sí, lo importante es el trabajo y los ingresos. Sin sacarle la vuelta al problema, los tres órdenes de gobierno son responsables de aquí en adelante de que la población de esa región tenga sus necesidades cubiertas.

III. SALVANDO EL PELLEJO

Otro que anda muy cerca de la 4T, también perdonando que por sus alianzas su partido está por los suelos es Lenin Pérez. El acuñense, dueño de la franquicia llamada UDC, va encaminado a coordinar la campaña adelantada de Claudia Sheinbaum en todo el norte. El objetivo es que tanto él como su séquito logren librarla de la difícil situación económica que se viene en el 2024 producto de la baja votación en la elección en la cual encabezó la fallida alianza con el PVEM, de Pepe Cuco Sandoval. Lenin sueña con volver de nuevo a San Lázaro dado que en la competencia por Palacio Rosa quedó en el último lugar, en su primera derrota electoral. ¡Qué fuerte caída!

IV. CON LA MODA

También muy del lado del partido de moda anda la ex alcaldesa de Cuatro Ciénegas y ex diputada local, Julieta López. Allá por 2006 la legisladora pasó a la historia porque presentó -por órdenes superiores de Palacio Rosa- la iniciativa del Pacto Civil de Solidaridad, que a la postre se convirtió en la aprobación de uniones entre parejas del mismo sexo en el estado.

V. IDEAS QUE TRASCIENDEN

Cuentan en el Ayuntamiento de Saltillo que a los regios les está gustando la forma de hacer las cosas por parte del alcalde Chema Fraustro. No se puede encontrar otra explicación a que, por ejemplo, en Monterrey de Luis Donaldo Colosio Riojas se lanzaron videos informativos iguales a los que acá se difunden, con contenido de un minuto y que se explica a los ciudadanos el avance de la gestión. Pero lo que no deja lugar a dudas de que las ideas buenas se replican es que se anunció la construcción de un Pet Park en el Parque Fundidora. Acá a la idea de contar con un espacio para mascotas, hecho realidad hace tiempo, se le llamó Parque Perrón, y sería mucha casualidad que también le llamaran en Nuevo León con el mismo nombre.

VI. INDEPENDIENTES

Para todos aquellos que queden fuera de las dos alianzas Frente Amplio por México y Morena con PT y PVEM, además del Movimiento Ciudadano de Dante Delgado, el INE, de Guadalupe Taddei, definió que en septiembre pueden registrarse como candidatos independientes a la Presidencia de la República, Senado y Cámara de Diputados. No es fácil ser independiente, primero que nada se debe tener dinero suficiente para invertir, y los políticos eso no lo acostumbran, de tal manera que se avizora un bajo número.

VII. EVIDENCIA DE SOBRA

Inquieta el silencio de Rodrigo Paredes, Óscar Rodríguez y el resto de los consejeros del IEC sobre la evidente omisión y desaseo que se realizó en la liquidación del Partido Joven, de Edgar Puente. El asunto de la deuda laboral con los trabajadores del partido no hubiera llegado hasta el 2023 si en el 2017, como lo prevé la Ley, se hubiera hecho una liquidación correcta de los pasivos del partido, como ocurrió con otros también desaparecidos como el Campesino, Primero Coahuila, entre otros con los cuales no hubo problema. No se siguieron los pasos correctos. Pero la gestión de Paredes podría incurrir nuevamente en omisiones, si no se llega al fondo del asunto, porque evidencia hay de sobra.

VIII. LE LLUEVEN

Al presidente Andrés Manuel López Obrador -quien se dice el más criticado de la historia- le llovieron las quejas y denuncias. Tiene una denuncia penal ante la FGR por presunta violación al Código Fiscal, dos quejas ante la CNDH y una ante el INE por difundir una encuesta de sus corcholatas. Se supone que este país es de leyes e instituciones, veremos si esto se cumple a cabalidad o es letra muerta cuando se trata del Presidente.

IX. SIN TAPADERAS

Si Samuel García y Américo Villarreal, gobernadores en turno de Nuevo León y Tamaulipas, respectivamente, se han negado a cooperar en la seguridad de la región y la zona fronteriza del país, alguien debe alzar la voz y decirlo. De acuerdo con el fiscal Gerardo Márquez se volverán a reunirse con los gobernadores citados para ver todo respecto al convenio del 2019. Quizás las autoridades cambien, pero las instituciones y sus acuerdos deben prevalecer. La seguridad de Coahuila no depende de los vecinos, aquí los alcaldes se están solidarizando con el gobernador Miguel Riquelme, como Torreón de Román Cepeda, enviando elementos del Grupo de Reacción.