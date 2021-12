Se puede decir...Que AMLO dio un Informe “impecable”

Pero no se puede decir...Que fue de “película”. Cada punto del que habló, lo hizo amplia y cumplidamente, que sin temor a equivocarme lo hizo con santo y seña, que parecía que seguía en campaña, y que haría una verdadera transformación a lo largo y ancho de la República, que impresiona la forma en que lo hizo, porque se ha echado a cuestas una titánica labor, que no queda de otra que ver para creer, y si Él lo dice, es que a algo se atiene, y no hay duda que su Mensaje, fue “colmado” de optimismo.