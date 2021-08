‘Who’s Next’, Charlie Watts y Rob Halford

Luego de iniciar agosto con el 40 aniversario del inicio de MTV el domingo 1, el sábado 14 se conmemoraron los 50 años de la salida al mercado de un álbum clásico de rock.

Nos referimos al quinto álbum de estudio de la banda británica The Who que bajo el título de “Who’s Next” dejó para la posteridad temas emblemáticos suyos como “Won`t Get Fooled Again”, estrenado como primer sencillo el 25 de junio de 1971; “Baba O`Riley”, a disposición en Europa el 23 de octubre y “Behind Blue Eyes”, dada a conocer el 6 de noviembre, entre otras más. Considerado por muchos como el mejor álbum del grupo, “Who’s Next” fue seleccionado como uno de los mejores álbumes de la historia por la cadena VH1 colocándolo en el puesto número 13; la revista Rolling Stone lo posicionó en el número 28 y en el 2006 fue elegido por la revista Time como uno de los mejores de todos los tiempos.

Un día después de este aniversario se cumplieron 52 del inicio del icónico festival de Woodstock denominado también en un documental como “Tres días de amor y música” ya que del 15 al 18 de agosto de 1969 un evento musical que enmarcó el memorable movimiento hippie de la época dio réplicas desde entonces desde México dos años después en el no menos famoso Festival de Avándaro que precisamente el ya próximo mes de septiembre cumplirá sus respectivos 50 años de haberse llevado a cabo hasta el Lollapalooza que en columnas anteriores comentamos llegó a las tres décadas de haberse iniciado, eso sin contar su influencia en otros festivales veraniegos que por la pandemia por desgracia ya no tuvieron continuidad como el Zapal de Saltillo.

Siguiendo con aniversarios y discos legendarios, fue el pasado martes 24 cuando se conmemoraba el 40 aniversario ese mismo día de la salida al mercado del décimo sexto álbum de estudio de la banda también británica Rolling Stones titulado “Tatoo You”, que estrenó su primer sencillo “Start Me Up” el 14 de agosto de 1981 seguido de otro de sus temas clásicos como “Waiting on a Friend” y habiendo anunciado una reedición que incluirá temas inéditos que no alcanzaron a incluirse en esa misma producción en el curso del día nos cayó como balde de agua helada la noticia de la muerte de una de las piezas claves de la agrupación, su baterista Charlie Watts, a los 80 años de edad.

Si bien es cierto ya también habíamos anticipado en columnas anteriores que se había rehusado a formar parte de la próxima gira mundial de la banda precisamente por problemas de salud, el hecho de que poco más de 50 años después no habíamos recibido una noticia de este tipo de la alineación original de los Stones desde la trágica muerte de Brian Jones el 3 de julio de 1969, quizás fue lo que junto a los tributos de sus compañeros como sus colegas músicos en general nos afectó bastante. Descanse en paz.

Para terminar en temas más agradables pero relacionados también a bandas legendarias de rock de origen británico, el miércoles 25 quien estuvo de manteles largos fue el vocalista líder de la banda de metal Judas Priest, Rob Halford, al llegar a los 70 años de edad. Muchas felicidades.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx