Y los ‘hobbitses’ salvaron la Tierra Media

Hay memes y publicaciones que me causan gracia y me río a gusto, hasta espontáneamente (y ya saben que “espontánea” no soy). Hay otros que me incomodan y me provocan tristeza. Publicaciones, en broma, aunque sean, que se burlan de algún tipo de físico, u otra condición, o que le desean mal a alguien. Ésas me disgustan. Luego hay otras que si bien asemejan “perlas de sabiduría” me parecen fuera de lugar y nada certeras. Con ésas me pongo a filosofar, y a exponerlos a todos ustedes a mis pensamientos, ideas y juicios.

Me encontré esta joyita. “No se pueden hacer cosas épicas con personas básicas”. Supongo que no requiero recordarles que un grupo de “Hobbitses” salvaron la Tierra Media. ¿Ficción? No lo sé. Las historias clásicas del viaje del héroe que se han contado a través de la historia de la humanidad son historias de personas básicas que hicieron su chamba de proceso personal. El hecho de que los cuentos sean volúmenes y más volúmenes indica que el camino no es fácil y que los tropiezos son muchos. (Lean a Joseph Campbell sobre el viaje del héroe).

Yo creo (aunque lo que yo creo no es importante) que todos somos básicos. Algunos hacemos nuestro trabajo de proceso personal y tenemos logros y brillamos. Algunos no. Conozco personas que se llevan la vida tranquila y hay otras que le ponen mucha pimienta a la vida y sus experiencias.

Vuelvo a la publicación, y digo: Si quieres hacer cosas épicas, hazlas tú. Seguramente así, ya entrado en gastos, encontrarás a un grupo de “hobbitses” que te acompañe.