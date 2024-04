Temas pendientes, pocas propuestas y perfiles poco adecuados, opina Sociedad Civil sobre debate en Saltillo

El formato del debate también dividió opiniones entre los que consideraron que no se perdió tanto tiempo en ataques y quienes señalaron que no hubo espacio a réplicas entre las candidaturas

Coincidieron en que en el debate hubo temas importantes que no se abordaron, mientras que las propuestas escasearon o no se profundizaron. Incluso comentaron que hubo perfiles entre las candidaturas que no son aptas para ocupar el cargo al frente de la presidencia municipal.

Eduardo Pacheco, vocero de la Alianza Ministerial Evangélica de Saltillo, comentó que hubo una carencia de propuestas y un diagnóstico real de la ciudad.

“Nos queda muy claro que hay una carencia seria de propuestas, en el debate se deben cuestionar los programas que han venido operando y que no han dado los resultados correctos, pero sobre todo la propuesta de cómo se puede mejorar, los procedimientos que se van a seguir y una serie de políticas públicas que pudieran implementarse, pero vemos que hay mucha falta de esto”, indicó Pacheco.

Melitón Tovar, vocal de Niños y Jóvenes del Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil Coahuila Región Sureste, también mostró preocupación por los planes y propuestas.

“Estamos muy preocupados porque no se presentaron planes ni programas de lo que se puede hacer con la ciudadanía desde la educación, creemos que no hay un diagnóstico serio real y esto nos da mucha incertidumbre y también cierta desconfianza. No sabemos por quién vamos a votar”, detalló Tovar.

“HAY CANDIDATOS QUE SON DE RELLENO”

El desempeño de las candidaturas también fue cuestionado por distintos actores. Por ejemplo, Miguel Monroy, presidente de Coparmex Coahuila Sureste, indicó que aunque se abordaron los principales temas que aquejan a la ciudadanía, pues son los que requieren atención, “se ve quiénes tienen tablas para dirigir a la ciudadanía en temas de dominio público”.

Asimismo, el empresario Héctor Horacio Dávila, vicepresidente de la Asociación mexicana de Hoteles y Moteles en Coahuila, consideró que el candidato Javier Díaz “es el fuerte” pues nunca se distrajo ni se salió del guion, a pesar de que “todo mundo le pegó”.

“Es el candidato fuerte y las propuestas que está poniendo, pues son reales. Sí hay candidatos que han subido del uno por ciento al nueve (en las preferencias). Hay candidatos que son de relleno y candidatos que no saben ni que son candidatos”, puntualizó.

En ese sentido coincidió Antonio Serrano, economista, docente de la Universidad Autónoma de Coahuila y colaborador de VANGUARDIA, quien indicó que hubo propuestas que no les corresponden a los municipios y otras ajenas a la realidad.

“Los candidatos se prepararon bien para, dentro de las limitaciones, entrar a jugar un papel muy específico cada uno. En términos de propuestas, hicieron algunas que no les corresponden a los municipios, sus partidos no han cumplido o son muy difíciles de cumplir”, indicó Serrano.

Marcelo Lara, saltillense experto en finanzas, coincidió en su preocupación por la elección de los perfiles de candidaturas que se postularon.

“Preocupa que hay ciertos perfiles que creo que no cumplen con una posición para competir para presidente municipal, lo que es un llamado a los partidos políticos sobre cómo hacen su selección de candidatos. Hay que tener en cuenta que hay que hacer propuestas muy claras que se pueden cumplir porque administrar un municipio evidentemente no es sencillo. Veo un candidato muy posicionado como es Javier Díaz”, añadió.

No obstante, el IEC tampoco se libró del escrutinio, pues el formato del debate dividió opiniones, particularmente en los turnos y forma de participación de las candidatas y candidatos.

“En su formato estuvo bien, se evitó pérdida de tiempo en peleas estériles, sentimos que la moderación estuvo regular, aunque hubo algunos problemas de transmisión cuando hablaron candidatas de ciertos partidos. Consideramos que faltó difusión de los canales locales, faltaron preguntas directas de la ciudadanía y no aquellas que están a modo”, indicaron miembros del colectivo Transporte Digno Saltillo.

Sin embargo, para Antonio Serrano el formato no fue el adecuado, pues no permitía un intercambio de ideas ni réplicas por parte de los candidatos.

“El formato se me hace un formato poco atractivo para la audiencia, porque no te da la oportunidad de rebatir puntos, cada quien puede decir lo que quiera y pues casi que es tu decisión si lo crees o no. No hay posibilidad de que haya un rebote de ideas o una crítica de ideas entre ellos para decir esto se puede o no se puede”, añadió el economista.

METROPOLIZACIÓN Y SUBCENTROS URBANOS, AUSENTES

Por su parte, José de Jesús Ruiz Fernández, Presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas en Coahuila A. C. y docente de la UAdeC, consideró que la metropolización fue el “gran ausente del debate”.

“Todo lo que tiene que ver con reglamentos, con políticas públicas de urbanización, de vivienda, de transporte, se tiene que estructurar desde ese contexto. No conviene pensarlo solamente desde el ámbito municipal; se debe pensar desde una perspectiva metropolitana, considerando cómo se integrarán adecuadamente Arteaga y Ramos Arizpe a esta dinámica.”

Ruiz consideró que tampoco se abordaron temas como la gentrificación que vivirá la capital de Coahuila ante la cantidad de personas que arribarán a la misma para trabajar en las nuevas inversiones.

Asimismo, explicó que los subcentros urbanos tampoco fueron mencionados, a pesar de que es un tema que ya se tomó en cuenta en el Plan Director del 2022.

“Es un tema muy importante porque sigue una estrategia de largo plazo para la consolidación en términos urbanos de la ciudad. Sería muy interesante saber qué piensan las y los distintos candidatos en ese tema”, añadió.

CADA QUIEN VIO CANTAR A SU GALLO

Los dirigentes partidistas, específicamente de Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, coincidieron en que las candidatas que los representan tuvieron un buen desempeño en el debate.

Alfonso Danao, líder estatal de Movimiento Ciudadano, se dijo contento con el desempeño del Mitchel Márquez, calificándolo como “el único candidato aterrizado, con claridad en sus ideas y propuestas reales”.

“Los políticos de siempre fingían ser ciudadanos, en Movimiento Ciudadano tenemos un ciudadano de verdad. Frente a la vieja política y los partidos de siempre, está Movimiento Ciudadano y Mitchel Márquez con las mejores propuestas y sobre todo realidades para la gente de Saltillo”, puntualizó.

Por su parte, Ricardo Mejía Berdeja, líder estatal del Partido del Trabajo, comentó que Diana Hernández fue la ganadora del debate.

“Quedó clara su experiencia y lucha social, su aplomo y conocimiento amplio de la problemática urbana, social, de movilidad, de vialidades y de servicios que hoy tiene Saltillo”.

“Le habló a todos los saltillenses, no solo a unos cuantos, sino a los saltillenses olvidados, a los saltillenses del sur, del poniente, donde todavía faltan servicios, defendió a las mujeres que viven violencia. Sin duda es la mejor opción”, puntualizó “El Tigre”.