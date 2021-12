Adele se convierte en modelo de Nikki Tutorials y muestra el ‘Poder del Maquillaje’

Nikkie Tutorials es la reina del maquillaje glamuroso; no es de extrañar que haya acumulado más de 13 millones de seguidores solo en YouTube. Muchas personas conocieron a Nikkie en 2015, cuando su canal, “Power of Makeup”, se hizo viral. En él, Nikkie aplica productos de maquillaje a la mitad de su cara para mostrar cómo el maquillaje puede transformar el rostro y para hablar con franqueza sobre cómo la belleza es un lugar para la experimentación y la diversión. Desde entonces, convirtió “Power of Makeup” en una serie, en la que ha invitado a celebridades de la talla de Kim Kardashian y Drew Barrymore a maquillarse (a medias) con Nikkie mientras ella las entrevista. La última celebridad en participar es la talentosa cantante Adele.

El video, que se estrenó el 2 de diciembre, sigue el formato habitual: Nikkie conversa con la cantante sobre su álbum, la fama y, por supuesto, el maquillaje, todo ello mientras transforma el 50 por ciento del rostro de Adele. Las habilidades de Nikkie para las entrevistas (y para mezclar la base de maquillaje) son evidentes desde el inicio, abre preguntando, “¿Sigues sientiendo Adele como tu propio nombre?”.