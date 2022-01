‘Amor Pasajero’, ‘Dancing Away in Tears’ y ‘Funny Girl’ son los lanzamientos musicales que no debes dejar pasar

‘Dancing Away in Tears’

10/10

Yola

Disponible en: Apple Music, YouTube y Spotify

Yola estrenó la conmovedora canción “Dancing Away in Tears” en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon el 4 de enero, lo que supuso el debut televisivo del single de su álbum nominado al Grammy, “Stand For Myself”. Respaldada por su banda, la cantante y compositora británica bajó un poco el ritmo del tema, cantando la desgarradora letra: “Romper es siempre difícil de hacer / Un último baile es todo lo que quiero contigo / No puedo ir y hacerlo todo de nuevo / Y pretender que alguna vez quise... La fiesta ha terminado ahora estamos en el suelo / No eres mío y no soy tuya / No puedo ir y hacerlo todo de nuevo / Y pretender que nunca fuimos algo más”. El tema, extraído de “Stand For Myself”, es una canción de una colección que aborda “la fuerza femenina negra a través de la vulnerabilidad y la conexión amorosa, desde lo sexual hasta lo social”.