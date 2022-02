$!1535ºC: Un arpa de viento que toca la música del desierto coahuilense

“Me interesa trabajar con el viento porque me atrae el elemento de lo indeterminado, que no sabes cuándo va a venir una corriente, creo que es el instrumento más aleatorio”, explicó y puso como ejemplo las obras que el artista John Cage realizó basándose en la práctica del i-ching.

La exposición que formará parte de Pre-MACO, gracias a Las Artes Monterrey, mostrará el proceso creativo y de documentación del proyecto, en el que, aunque no lo consideró en un principio, Adair se convirtió en una especie de lutiér, un creador de instrumentos musicales.

“No lo había pensado así. Yo lo veía como una escultura sonora, pero al final, hace un par de semanas, que estaba con la gestión del envío de la pieza que participó en el Festival Cervantino, que estaba en la Universidad de Guanajuato, me comentaban que no se podía enviar como obra de arte, o como no sé qué. Al final viajó instrumento musical y fue cuando me cayó el veinte de que, claro, aunque no se toca como tal es un instrumento”, comentó al respecto.

La idea, compartió, es que se puedan crear más arpas de viento, de diferentes tamaños —la actual mide cerca de 2 metros, y espera puedan llegar a mucho más que eso— de manera que se puedan “tocar” con el aire diferentes tonalidades musicales.

Además de esto, espera poder encontrar un espacio accesible para que el público pueda conocer las piezas de manera directa, y pueda interactuar con estas.