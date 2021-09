$!‘Cerecero, más que pintura’: 30 años de arte reunidos en un solo libro

“En sí lo que está formando el cuerpo del libro son hojas de sala, pero lo que no quería era que pareciera nomás una colección de hojas de sala. Entonces lo que hizo Jesús fue darle una revisión a esos textos para tratar de hacer como una narrativa lineal, que no se repitiera, que brindara ciertos puntos de vista, ciertos aspectos y hubo muchas opciones, desde hacer una recopilación solamente de los textos y al final un agregado con las obras, pero finalmente se logró un resultado donde se mezcla de una manera interesante la imagen con los textos”, comentó para esta ocasión Cerecero.

“También lo he ayudado en algunas presentaciones de libros donde la característica era la misma: el quitarle le formalismo, lo serio, y volver divertidos los trabajos, más lúdicos y acercarlos más a la gente”, comentó Cerecero.

“Me gustaron los primeros trabajos que hizo Jesús de León porque lejos de estar ensalzando las cualidades o hablando del artista o del trabajo, más bien como que cuestionaba a un público a entender, el porqué el artista hizo determinado trabajo, porqué usó determinado color o determinada forma, entonces me gustó que acercamos la obra más a la gente”, agregó sobre los textos de De León.

Las primeras piezas que se pueden apreciar en este libro datan de finales de los 90’s, y a lo largo de la publicación, hasta llegar a sus trabajos más recientes, se encuentran obras que dan cuenta de la inquietud creativa que caracteriza a este artista, tanto en temas como en formas y materiales, mismos que se reflejan no solo en obras de caballete, sino también en esculturas, ensambles e instalaciones.

Ahora, esta retrospectiva les permitió también recordar cómo a través de los cambios tecnológicos intercambiaron los textos de sala, primero mecanografiados a máquina, luego en discos floppy, posteriormente en CD, hasta llegar a las USB y el correo electrónico, así como observar el progreso de ambos en sus respectivos campos.

“Fue un trabajo formidable, hubo que echarse un clavado a los archivos”, recordó el artista sobre el proceso, “este libro ha pasado varias épocas en la manera de escribir y editar los materiales [...] fue algo muy grato, volver a encontrar materiales y sobre todo organizarlos, luego uno va juntando cosas y están sueltas por aquí y por allá y sirvió en gran parte parra organizar materiales, fechas, exposiciones, catálogos, independientemente del producto que fue el libro”.

“La principal característica yo creo que es la sorpresa, porque yo descubrí que esos escritos no eran un simple compromiso, sino que se ponía realmente a cavilar, a indagar en el caso de que hacía apropiaciones de artistas clásicos, o que trabajaba con material de desecho, se pone a hacer algunas elucubraciones, algunas reflexiones muy serias. Incluso él al principio del libro menciona, ‘yo no soy curador, ni es mi especialidad pero trato de hacerlo y me gusta’, entonces finalmente le encuentro un aspecto didáctico por la variedad de temas que se manejan y sobre todo por la manera como está escrita, pienso que va dirigido a un público joven, principalmente, que desconocen muchos aspectos, y sobre muchas actividades que se hicieron a finales del siglo pasado”, agregó.