$!La tribu de Latin Roots celebra su tercer aniversario haciendo comunidad

“Me ha sorprendido mucho que adultos de todas la edades y profesiones se han sumado y ha sido una evolución que no me esperaba. Ha sido inesperado y gratificante. Me da gusto que a través de la música más personas se estén sumando y me comentan que tienen beneficios a nivel personal y emocional y por eso que seguimos aquí”, agregó.

“Cuando yo llegué, prácticamente sin conocer las percusiones, iba con la inquietud de, sobre todo por mi edad, de ver cómo evolucionaba, cuánto podía lograr. Para mí fue sumamente importante encontrarme con que además de aprender un instrumento que me gusta para mí es una forma de desfogar el estrés de mi trabajo, y por otro la me permite cargarme de energía por lo que transmiten mis compañeros. Es una terapia que incluso me hace falta como parte de mi día a día”, comentó sobre su experiencia como alumno Jesús García, de 58 años.

Por su parte, Mariana Rangel, de 26 años, comentó que también se sentía insegura sobre si sería capaz de dominar el instrumento, algo que también comparte Tania Domínguez, de 46 años, pero al final pudieron conectar con el grupo, y gracias a la paciencia de Mendoza, comenzaron a sentirse cómodas con el cajón.

“Soy de los más nuevos de la academia, tengo unos tres meses, pero en este poquito en el que he estado, lo más importante que he encontrado es cómo me he estado integrando con los demás compañeros, cómo la misma tribu te empieza a arropar y te ayuda a que alcances objetivos. De repente hay una niña de 13 años que me está enseñando a lograr un ritmo y después llega una señora de 50 a ayudarme con otro ritmo, me ayudan entre todos y me he sentido muy arropado”, añadió Héctor Mendoza, de 31 años.