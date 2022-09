La reinita pop no ha muerto de Criseida Santos Guevara

La vida de una mujer que está buscando su lugar en el mundo. Todos le dijeron a Lupe que no escribiera sobre ella, ni de Monterrey ni de Houston y, mucho menos, de su más reciente decepción amorosa. Pero Lupe no sabe hacer otra cosa que no sea hablar de su vida, contar cómo, sin importar el lugar al que huya, el destino le echa a perder todos sus planes. De rapera famosa a operadora de call center, de la ilusión al amor no correspondido, entre visados, trayectos y mucha música pop, Lupe busca convertirse en una gran escritora. La reinita pop no ha muerto es una novela ágil, candorosa, que nos convierte en los espectadores de un divertido y extravagante talk show. Me es difícil ocultar la grata sorpresa que me dio leer esta historia que se distingue por la ausencia de pretensiones literarias, y que, por el contrario, se sumerge en una prosa vivaz, fresca, recalcitrante. Habla de racismo, de una sociedad consumista que se conforma con las formas y no va por el fondo, del regocijo inmediato, de la inminente ausencia de oportunidades económicas y del chisme como espectáculo y modo de vida. Pero también habla de algo muy íntimo: de la vida de una mujer que está buscando su lugar en el mundo.