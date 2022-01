$!Mariana Palova se envuelve de romance en su tercer libro

La historia de ‘Un Segundo Amor’ se desarrolla ocho años antes de los acontecimientos de ‘El Señor del Sabbath’ teniendo como lugar Nueva Orleans. Esta conmovedora historia llena de magia oscura y rituales sombríos nos llevarán a conocer no solo el lado oscuro de la ciudad hechicera, donde nos vamos a encontrar a un Salvador Hoffman con su carácter ‘irritante’ característico, pero un poco más joven e inocente en algunos temas.

Dicen que hoy es "blue monday"... ¡pero nosotros no podemos estar más felices porque hoy llega a librerías Un segundo amor! 🤩 Empezamos el año de publicaciones con @marianapalova y la historia de Salvador Hoffman 🕵️ ocho años antes de los acontecimientos de El Señor del Sabbath. pic.twitter.com/EkrU6rGbmi

En entrevista con VANGUARDIA Mariana Palova nos contó sobre su experiencia como autora y las dificultades que tuvo al escribir una saga de fantasía tan exitosa como lo ha sido ‘La Nación de las bestias’:

“Lo más difícil nunca es empezar, al escribir el primer libro siempre estas muy motivado y tienes toda la inspiración para crear una historia, de hecho, el primer libro solo me tomo tres meses escribirlo, pero el segundo ya me tomo tres años, entonces siento que lo más difícil es continuar y no desanimarse”.

La también artista plástica mencionó que su gusto por las letras inició desde muy pequeña y al no encontrar una historia que reuniera todas las características que quería encontrar en un libro decidió empezar a escribir:

“El género de fantasía oscura está muy acaparado por autores extranjeros... pero la verdad es que entre todos estos libros de fantasía que siempre vienen en tendencia siguiendo corrientes de mercado, nunca pudieron darme lo que yo quise leer, los personajes, la diversidad, los elementos mágicos que yo quería, no existían en las historias que se nos ofrecían, siento que esto es algo que motiva a muchos escritores, escribir lo que queremos leer”.