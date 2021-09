Por primera vez llega una Ópera de un compositor negro a la Met

Charles Blow recuerda estar entre el público en el estreno de la ópera basada en sus memorias, “Fire Shut Up in My Bones”, y ver la escena que retrata el abuso sexual que sufrió cuando era niño a manos de un primo mayor.

“Para ser honesto”, dijo. “Era más incómodo ver a todos viéndome, porque estaban tan alterados por el hecho de que se preocupaban por mi reacción”.

Pero no necesitaban preocuparse, dijo Blow en entrevista. “Cuando escribí el libro ya había lidiado con todo eso”, dijo. “No tengo el trauma residual que mucha gente espera que tenga”.

Blow, un columnista del diario The New York Times, estará nuevamente entre el público cuando la obra estrene la temporada de la Ópera Metropolitana el 27 de septiembre. Será la primera interpretación operística en el teatro desde que la pandemia bajó el telón hace 18 meses.

Otro hito es el hecho de que “Fire”, con música original del trompetista de jazz y compositor Terence Blanchard, será la primera ópera de un músico negro presentada en la Met en sus 138 años.

“Claro que uno se llena de orgullo de ser etiquetado así”, dijo Blanchard tras un ensayo la semana pasada. “Pero también hay una sensación de, no culpa, pero sí lástima porque no soy el primero que tenía las calificaciones para hacerlo”.

Por ejemplo, dijo Blanchard, él estuvo en la Ópera de San Luis (OTSL por sus siglas en inglés) este verano, donde “Fire” se estrenó en 2019, y escuchó una interpretación de “Highway 1”, una ópera de un acto del compositor negro William Grant Still estrenada en 1963.