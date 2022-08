“No sé cuántas veces me han preguntado en presentaciones, en lecturas, en aulas escolares, círculos de lecturas que para qué sirve la poesía [...] Las respuestas varían, si es que las hay; no es nada simple, pero tampoco imposible”, dijo el también escritor.

“Nosotros elegimos a dónde comer y a dónde ir. Nosotros estamos ante un autor distinto [...] El tratamiento de las palabras en muchos autores, me incluyo, puede ser muy diferente, pero este cariño con el que la limpieza y la palabra sencilla nos muestra algo cotidiano a mí me parece algo muy interesante y muy querido”, expresó.

“Ando bien chiflado, tengo libro nuevo después de casi seis años”, recordó, “‘Pensaba escribir un blues’ es una referencia totalmente a la música, porque no soy músico pero intento hacerlo, me han enseñado la gente con la que me rodeo a escuchar y tener ese oído más definido”.

“Hace un par de años me hicieron una pregunta muy difícil, que si era realmente feliz. En ese momento no supe contestarla, estaba perdido totalmente y ahora puedo decirle a Sofy que estoy pleno y eso está bien chingón”, agregó.

“Pensaba escribir un blues” de Miguel Rovel se puede conseguir a través de las redes de Editorial Atemporia en Facebook e Instagram.

