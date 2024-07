Acusan a maestra de abusar de 26 bebés en guardería subrogada al IMSS, en Chihuahua

Como ferviente cristiana, Ruth Escareño recordó sus lecturas de la Biblia y el versículo de Mateo 18:6-11: al que haga daño a uno de mis pequeños, merece que le aten al cuello una piedra de molino y lo tiren al fondo del mar.

Son bebés, ¿por qué?, exclama llorando.

Aún sin poder asimilar el sufrimiento que la maestra Naomy Yamileth Rodríguez Pérez le hizo presuntamente a su niña –y a otros 25 bebés con edades de 43 días de nacidos a dos años y medio– las palabras de la agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) de Ciudad Juárez, Chihuahua, retumban en su cabeza:

“Señoras, nos estamos enfrentando a una mafia muy grande. Creemos que la maestra trabaja para una red internacional”, les dijo.

“Y sí, ya comprobamos que hay muchísimo dinero de por medio. El caso no avanza desde hace un año y la fiscalía siempre difiere las audiencias. La maestra tiene 36 abogados particulares para atender las 26 carpetas. Y remata: Alguien la está protegiendo”.

Esta historia de terror se inició en mayo del año pasado, cuando Ruth empezó a observar los cambios de conducta y crisis nocturnas de su niña (I.S.C.E) de dos años, después de recogerla de la guardería con registro U0499 Techo Comunitario, AC, subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y ubicada en la colonia Toribio Ortega, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El lunes 22 de mayo de 2023, a las 8 de la mañana, la niña empieza a llorar al ingresar a la guardería: “En cuanto entró se le borró la sonrisa y me decía que no quería entrar. Lloraba y se tocó su vagina diciendo ‘pipí, pipí, pipí’”.

A Ruth ya no le quedó duda de que algo malo estaba pasando. Le habló a su pediatra para que la revisara y el médico le dijo: “No, vete a fiscalía. Ahí hay médicos legistas y ellos son los que pueden apoyarte”.

Fue por la niña y se la llevó a la fiscalía mientras su hermana les expuso la situación: “Yo iba en shock, no podía ni hablar. Me hicieron muchas preguntas durante horas. A la niña le preguntaron si alguien le había hecho daño”.

Sí, contestó la pequeña tocándose la vagina y el ano. La agente del Ministerio Público dijo entonces: “La niña está muy chiquita y no hay mucha credibilidad en su testimonio. La voy a pasar con la médico legista”.

Ambas estuvieron en la fiscalía más de seis horas, sin comer, hasta que apareció la médica: “La niña estaba dormida y aprovechó para revisar su vagina; luego, al tocarle el ano, la niña despertó diciendo: ahí no, ahí no. Obviamente, le dolía.

Al salir, Ruth le preguntó a su hija: ¿Qué pasa, mi amor; por qué te asustaste tanto, te tocaban ahí en la guardería? La niña contesta afirmativamente. ¿Quién?, vuelve a preguntarle. Sin dudarlo, la niña expuso a su agresora: “La maestra Omi (Naomy)”.

Después de un rato, le confirmaron lo que ya se imaginaba: Su niña trae dos desgarres en su parte anal. Es evidente que tuvo penetraciones. La vamos a pasar para tomarle la denuncia, le dijo y le prohibieron hablar del caso.

IMSS, NEGLIGENCIA

La carpeta 3926/2023 por el delito de violación agravada fue la primera de 26 casos de niñas y niños abusados.

En lugar de cerrar la guardería de inmediato, el IMSS y el Poder Judicial (PJ) de la FEM decidieron dejarla abierta con toda normalidad y mantener en secreto los hechos denunciados, mientras el número de víctimas aumentaba.

La investigación judicial fue lenta y deficiente. En lugar de aplicar un protocolo inmediato para protección a los menores, la directora de la guardería, Nidia Lara Lara, supo desde mayo lo sucedido y entregó los expedientes del personal docente de la guardería, pero sin los videos de las cámaras, argumentando que estaban en un punto ciego o con imágenes borrosas.

“Las cámaras las resguardó el IMSS. Los ministeriales fueron y arrestaron a la maestra en la guardería. Los papás se dieron cuenta y le preguntaron a la directora, pero ella le quitó importancia: ‘todo está bien, sólo es para una investigación’. Entonces yo le llamé para decir: ‘Nidia, yo sé que se trata de abusos sexuales’, y ella me contestó: ‘¿No, cómo crees?, claro que no’. Pero le dije: ‘Le exijo que haga una junta para avisar a los papás’”.

La directora pidió a Ruth que no fuera a esa junta, pero ella decidió acudir: “Nos dijo puras mentiras: que se trataba de un caso de maltrato a un niño, pero nunca que eran abusos sexuales. Afirmó que se había actuado a tiempo y que estaban cooperando con las autoridades. Y que todo estaba muy bien”.

Ruth decidió entonces hablar con los otros papás y decirles que la maestra que estaba en la sala MB abusó de algunos pequeños: “A esa maestra la rotaban en todas las salas y les sugerí que fueran a fiscalía para revisarlos. Así se fueron sumando más casos de niñas y niños. Salieron cinco más, luego el lunes otros tres y una semana después volvieron a salir más. Ahorita son 26 carpetas; 10 niños y el resto niñas.

“Yo me sentía muy mal porque a pesar de que mi niña ya estaba a salvo, pensaba en los otros e iba a la fiscalía y nada; así pasaron las semanas, los meses y la guardería seguía abierta como si nada”.

Añade: “Ya estando en casa, mi hija se sintió más segura y me platicó de una niña que lloraba mucho porque la maestra le hacía lo mismo. Y yo le hablé a la mamá de la niña. Ella me dijo que no creía, porque su niña hablaba mucho y nunca le había dicho tal cosa”.

Luego acudió a fiscalía y se dio cuenta de que la pequeña traía toda su vagina desgarrada. Comenta que esa niña hablaba más y fue contando cómo la maestra la amenazaba para que no dijera nada.