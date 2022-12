Subastan pantalones vaqueros de 1857, los mas antiguos conocido en el mundo, en 114 mil dólares

No obstante, hay un desacuerdo en relación si estos costosos pantalones tienen alguna relación con el padre de los pantalones vaqueros actuales , Levi Strauss , debido a que se fueron fabricados 16 años antes que el primer par manufacturado oficialmente por Levi Strauss & Co. en 1873. Algunos consideran que la evidencia histórica supone que hay vínculos con Strauss y que los pantalones podrían ser una versión muy temprana de los que llegarían a convertirse en los icónicos pantalones de mezclilla .

En opinión Tracey Panek, historiadora y directora de los archivos de la empresa, cualquier afirmación sobre su origen es una “especulación”.

“Los pantalones no son Levi’s ni creo que sean pantalones de trabajo de minero”, escribió en un correo electrónico a The Associated Press.