‘Ateo’, ‘Baby’ y ‘Red Eye’, los estrenos musicales de esta semana de Nathy Peluso, Nicki Nicole y Justin Bieber

C. Tangana y Nathy Peluso

‘Baby’

Nicki Nicole

Disponible en: Apple Music, Spotify y YouTube

CALIFICACIÓN VMÁS: 9/10

Después de presentar “Parte De Mí”, la argentina ha querido regalarnos un nuevo avance de su próximo álbum. Se trata de “Baby”, una canción en la que fusiona sonidos urbanos con toques disco y dance, lo que convierten su escucha en una experiencia única. La temática que podemos escuchar en este tema es una de las ya habituales en el género urbano, en la que la artista le canta a ese amor prohibido que no le conviene y que, aún así, no puede evitar estar enamorada de él. En el videoclip encontramos elementos que no habíamos visto antes en las canciones de Nicki Nicole, rompiendo con el estilo de sus anteriores producciones. En él, comprobamos cómo se atreve con una coreografía imposible y con mucho ritmo gracias un elenco que se adapta a la perfección a la estética que nos propone.