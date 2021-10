De ‘Gambito de Dama’ a ‘Last Nigh in Soho’, Anya Taylor-Joy ama vivir en los 60’s

“No sé... me siento muy afortunada de haber trabajado en todo lo que hice hasta ahora. Y cada día que pasa me gusta más la actuación. Yo estoy aquí por el trabajo. El éxito es maravilloso, pero al final del día, lo que más me importa es levantarme y salir a trabajar con las mismas ganas de siempre. Y en ese sentido me siento increíblemente privilegiada por la oportunidad de poder seguir trabajando”.

“¿Cómo cambió mi vida? Es muy extraño todo, pero lo que más me hace feliz es que amo cada trabajo nuevo que me toca. En cierto momento estuve preocupada por llegar a perder ese amor. Y no desapareció. Estoy agradecida de seguir conservando la misma pasión de siempre”.

“Cualquier cosa que tenga que ver con bailar... en un ambiente saludable. No soporto esos lugares donde la gente está parada con un trago en la mano, mirándose sin hacer nada. Me vuelve loca. Me encanta salir a bailar, por ocho horas, sin parar. Ese es mi sueño”.

Aunque nació en Miami el 16 de Abril de 1996 con el largo nombre de Anya Josephine Marie Taylor-Joy, sorprende por completo verla hablar un perfecto español con acento argentino. La explicación se torna mucho más fácil al saber que en aquel entonces los padres de Anya solo estaban de vacaciones por Estados Unidos. La familia vivió incluso en Buenos Aires, hasta que se mudaron a Londres, donde ella por un tiempo se negó a aprender el inglés, con la esperanza de volver a Argentina. Manteniendo la triple ciudadanía estadounidense-argentina-británica, es la primera en recordar que no se sentía cómoda en otro país donde no se hablaba el español. Esa fue la gran razón por la que decidió dejar la escuela secundaria, por tantas burlas, con apenas 16 años. Pero la suerte estuvo de su parte cuando por un simple paseo por el famoso Harrods inglés, la descubrió nada menos que Sarah Doukas, la fundadora de la agencia de modelos Storm Management.

“Soy terrible dibujando. No puedo dibujar nada de nada. Tampoco soy muy buena en la cocina. Nadie me salva ahí (risas)”.

-¿En la vida real, hay algo en particular que no seas tan buena?-

-El gran punto en común entre ‘Queen’s Gambit’ y tu nuevo personaje de ‘Last Night in Soho’ es que ambas transcurren en la década del 60 ¿Hasta qué punto te identificas con esa época sin haberla vivido más allá de la ficción?-

“Honestamente, el estilo de música que siempre me gustó es la música de los años 60. Y será por eso que me encantan tanto esos personajes, porque suelo hacer una lista de canciones, un playlist, para identificarme con mis personajes. Y sigo escuchando la misma música que escuchaba cuando yo tenía 16 años”.

-¿Admiras a alguna estrella del cine de aquella época de los años 60?-

“Hay tantas... son demasiadas para elegir una. Amo a Ginger Rogers y Katharine Hepburn. Diosas”.

-Tu personaje en ‘Last Night in Soho’ se parece también al de ‘Queen’s Gambit’ como alguien que le cuesta encontrar su lugar y conseguir un sueño ¿Al principio de tu carrera sentiste ese estilo de presión o te sentiste incómoda en cierto lugar en particular?-

“Supongo que todos pasamos por algo parecido en cierto punto de la vida, ya sea en la niñez con la escuela o en el ambiente de un nuevo trabajo. Me parece que es algo muy universal. Pero yo me conecto definitivamente con el hambre de mi personaje Sandy por querer ser parte de este mundo, porque yo no conocía a nadie en la industria del cine aunque sabía que quería ser parte de este mundo y fui buscando mi propia forma de entrar. Siempre escuché esa frase, que para tener éxito se necesita estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Y en la juventud uno piensa “no puedo hacer nada para estar en el lugar correcto, en el momento correcto”. Pero hoy siento que sí estoy en el lugar correcto, en el momento correcto”.

-¿Tu buen gusto por la moda también es algo que se destaca delante y detrás de cámaras? ¿Ayuda en la actuación la moda de un buen vestuario?-

“Siempre fui una apasionada por la moda. Me gusta vestirme bien. Y es lo que también me encanta de ‘Last Night in Soho’, por el vestuario brillante que diseñaron, con el estilo de los 60 que se destaca tanto. Honestamente, yo no sé quien es mi personaje hasta que me veo en el espejo y siento que tiene el vestuario correcto. Recién cuando me doy cuenta lo que elige esa persona para cubrir su cuerpo cada mañana, empiezo a entender mucho más a ese individuo, como si lo conociera por primera vez. Una vez que estoy con el peinado, el maquillaje y el vestuario de mi personaje, ahí sí puedo decir: Ah, así es esta persona y recién ahí, siento que puedo hacer un buen trabajo”.

Con la dirección de Edgar Wright, en “Last Night in Soho”, Anya Taylor Joy interpreta a la cantante principiante Sandie, en una historia de un thriller psicológico que parece un verdadero sueño, cuando se encuentra con otra principiante diseñadora de moda que misteriosamente llega a la década del 60 desde... el futuro. Pero el glamour no es todo lo que parece y los sueños del pasado tienen que ver con algo mucho más oscuro de lo que aparenta.

-¿La parte donde te tocó cantar en ‘Last Night in Soho’ fue tan fácil como la actuación?-

“Soy de las que siempre cantan en la ducha, pero nunca arriba de un escenario. Y esa parte me daba pánico, aunque fue igual de emocionante. El director, Edgar Wright también me apoyó muchísimo y al final nos divertimos mucho. Incluso expandimos varios de los temas del cine, que en cierto punto apenas aparecen por 90 segundos. Y grabamos el resto en el álbum de la banda de sonido, para agregar versiones mucho más largas”.

-¿Y las coreografías?-

“Teníamos un coreógrafo increíble llamado Jen White, que estuvo todo el tiempo con nosotros, porque la coreografía iba más allá de las secuencias de baile. Tenía que sentirse como un sueño, incluso en las escenas donde no bailaba. Todo estaba muy bien coreografiado, como las secuencias del espejo que están siempre en cámara. Fue muy complicado, pero muy divertido. Es lo más ‘cool’ que me tocó hacer”.

-‘Last Night in Soho’ es también el último trabajo de Diana Rigg, después del cáncer que terminó con su vida en plena pandemia y los mejores recuerdos que nos dejó en ‘Avengers’ de los años 60 o incluso ‘Games of Thrones’ ¿Cómo la recuerdas?-

“Y... es difícil verla en el cine ahora por la experiencia emocional de todo lo que pasó, por estar relacionada con el hecho de que Diana no está más con nosotros. Es una de esas situaciones desesperadamente tristes donde sé que no voy a poder almorzar más con ella. Lo único que me queda es saber la suerte que tuve de haberla conocido. Ya hace casi un año que falleció, cuando estábamos a punto de volver a trabajar juntas, porque tenía que terminar su actuación. Y era tan profesional... Cuando nos comentaron la urgencia de filmar con ella, en cierta forma sabíamos lo que significaba y no preguntamos nada. Pero tuve la experiencia hermosa de haber podido terminar nuestro trabajo juntas, con risas. Y eso es lo que me queda. No sé que más decir, más allá de destacar lo afortunada que soy de haberla conocido por la experiencia hermosa de haber trabajado juntas”.

-¿Cómo te llevaste detrás de cámara con Thomasin McKenzie que también se hizo conocida hace muy poco con ‘Jojo Rabbit’?-

“Con ella, sentí desde el primer momento que éramos hermanas. No pasa seguido. Cuando conoces gente con la que vas a trabajar, esperas lo mejor, solo te queda la esperanza de tener cierta química. Pero cuando es algo inmediato... todo se vuelve mucho más fácil. Nos cuidamos mucho entre las dos. Fue una compañera maravillosa, en todo”.

-¿Y qué nos puedes contar de la próxima producción de cine con Alexander Skarsgård sobre la venganza de un príncipe vikingo en ‘The Northman’?-

“Alex es el mejor. Es maravilloso como persona y lo adoro. No puedo pedir nadie mejor como compañero de escenas. Es fabuloso. El vestuario ahí también es muy divertido, porque informa tanto del personaje... salimos muy elegantes en cámara. Es exactamente lo que le falta al ajedrez. Tiene un rey, tiene una reina, pero no tiene un príncipe”.