¡Confirmado! The Wanted regresa a los escenarios tras su separación hace siete años

Los cantantes Max George, Jay McGuinnes, Siva Kaneswaran, Nathan Sykes y Tom Parker darán el concierto el 20 de septiembre en el Royal Albert Hall de Londres con la participación de la banda McFly y Liam Payne, ex integrante de One Direction -banda británica que también se separó- a beneficio de las fundaciones Stand Up To Cancer y The National Brain Appeal. Cabe recordar que Tom Parker, integrante y organizador del evento, reveló hace un año que le fue detectado un tumor cerebral.

La banda también anunció que el próximo 12 de noviembre lanzarán a la venta el disco Most Wanted con canciones que los llevaron al éxito como “Glad you came”, “Chasing the sun”, “We own the night” entre otros grandes hits.