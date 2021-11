Entre Alanis Morissette y Freddie Mercury

Poco más de un mes después del estreno en plataformas de streaming de los más recientes documentales de Justin Bieber y Madonna, ayer HBO Max estrenó otro protagonizado por la cantante canadiense Alanis Morissette.

Este lleva el título de “Jagged”, y bajo la dirección de Alison Klayman (“Steve Bannon, el gran manipulador”) se centra como su título lo indica en el contexto que rodeó la grabación del álbum debut de Alanis, “Jagged Little Pill”, que aunque con su salida la convirtió de manera automática a través de temas hoy clásicos como “You Ougttha Know”; “Ironic” y “Hand In My Pocket”, entre otras, en una de las mejores intérpretes femeninas de finales del siglo XX, el éxito vino acompañado de otros problemas adjuntos por lo que no todo fue miel sobre hojuelas.

El documental ha venido causando controversia desde su premiere dentro de la pasada edición del Festival de Cine de Toronto en septiembre pasado, ya que al parecer la misma Alanis no estuvo muy de acuerdo con lo que en el mismo se expuso al declarar que la presenta como una persona “reduccionista” y “lujuriosa”, ante lo que se defendió diciendo que “ ... fui aproximada con un falso sentido de seguridad hasta que la agenda lujuriosa de su directora salió a la luz de inmediato cuando pude ver el primer corte de la película. Ese fue el momento en el que nuestras visiones difirieron en forma muy dolorosa”.

En total contraste, la misma plataforma HBO Max estrena el día de mañana la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll 2021 que se llevó a cabo en el Rocket Mortgage Fieldhouse de Cleveland, Ohio, el pasado 30 de octubre y que aunque sus ganadores entre los que destacaron la banda de rock Foo Fighters, la de pop The Go Go´s, y otras más, no dejó de dar varias sorpresas a lo largo de sus cuatro horas de duración al aparecer en el escenario desde el ex Beatle Paul McCartney como parte de la indicción de la banda liderada por Dave Grohl, o también el controvertido comediante Dave Chapelle; el rapero Eminem y la “diva del Bronx”, Jennifer López de la mano de actuaciones de Taylor Shift, Carole King, Christina Aguilera y otros más.

El domingo cierra con broche de oro el fin de semana de eventos musicales con la transmisión a través de TNT en punto de las 19:00 horas de los American Music Awards 2021 desde el Teatro Nokia de Los Ángeles y en donde los artistas más nominados son la mencionada Taylor Swift; el no menos controvertido The Weeknd; el fenómeno de K Pop, BTS; Ariana Grande, Drake y una de las jóvenes cantantes que más dieron de qué hablar a lo largo de este agónico año, Olivia Rodrigo, entre otros más. La mejor de las suertes para todos ellos.

Para terminar, a diferencia de otras ocasiones, hoy lo haremos con el anticipo de un aniversario triste el próximo miércoles 24 ya que ese día se cumplirán con exactitud tres décadas de la muerte del vocalista líder de la banda de rock británico Queen, Freddie Mercury, por una bronconeumonía derivada de complicaciones con la enfermedad del sida que padecía desde años atrás a los 45 años de edad. Por fortuna para Freddie, a pesar de la tristeza de la forma en que perdió la vida, su exitoso legado desde que estaba con vida ha crecido con los años y a través de su música vive aún.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx