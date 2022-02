Guillermo del Toro recibe tres nominaciones al BAFTA 2022 por ‘El Callejón de las Almas Perdidas’

Si bien se esperaba que la película de James Bond “No Time to Die”, que recaudó 131 millones de dólares en la taquilla del Reino Unido, encabezara las nominaciones, ese honor se lo lleva el épico thriller de ciencia ficción de Denis Villeneuve “Dune”, que obtuvo 11 nominaciones, muchas de ellas en las categorías técnicas.

El crudo western de Jane Campion “The Power of the Dog” obtuvo ocho nominaciones, mientras que el drama personal sobre la mayoría de edad de Kenneth Branagh “Belfast” recibió seis. La despedida de Daniel Craig como Bond, “No Time to Die”, obtuvo cinco nominaciones, junto con “Licorice Pizza” de Paul Thomas Anderson ambientada en la década de 1970 y el reinicio musical de Steven Spielberg “West Side Story”.

Sin embargo, el héroe mexicano fue Guillermo del Toro, quien recibió tres nominaciones en apartados técnicos por la película “Nightmare Alley” (“El Callejón de las Almas Perdidas”). De hecho, la película ya había sido nominada por el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos la semana pasada, y tras su estreno en México lideró la taquilla con una recaudación de17.7 millones de pesos y un total de 229 mil asistentes, dejando en segundo lugar a “Spider-Man: No Way Home”.