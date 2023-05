‘La poesía es el alambique de las palabras’: Benito Taibo, presente en la FILC

“Tuve la tentación de cambiarlos, transformarlos, meterles mano, luego me dije a mí mismo, déjalos en paz. Ese que los escribió a los 18 años finalmente eras tú, merece que le tengas cierto respeto. Y claro, un hombre de 62, que soy hoy, con las lecturas que he hecho de entonces a ahora, tengo otra visión de las cosas, los dejé lo más cercanos a la realidad”, agregó.

“Yo no bebo hace 32 años y sí hay una diferencia. Estaba habitado por ciertos demonios que ahora ya no viven en mí, sino afuera, aquí en Nuevo Laredo, en la Ciudad de México. Se volvieron reales, la realidad es una cosa sucia, gris, pinche, y la poesía es finalmente una suerte de catalizador que convierte las cosas en... no voy a decir amables, la poesía también está hecha de camas de clavos, no solo almohadas de plumas”, compartió.

En su faceta como promotor de la lectura en los jóvenes, aseguró que lo importante no es decirles qué lees, sino averiguar qué quieren leer y “leer con sus ojos”.

“Si logras eso y logras comunicarte con ellos a través del vínculo maravilloso desde los primeros balbuceos paleolíticos hasta nuestros días, y ha funcionado maravillosamente”, concluyó.