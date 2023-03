Daniel Scheinert, quien ganó Mejor Director por el filme Everything Everywhere All At Once, nos dio el comentario más directo quizá, al referirse a las leyes anti-drag que han sido causa de polémica en Estados Unidos.

“Este (premio) está dedicado a las mamás del mundo, a nuestras mamás, específicamente a mi mamá y papá, gracias por no aplastar mi creatividad cuando estaba haciendo películas de terror realmente inquietantes”, expresó Scheinert. “¡O cuando me vestía drag cuando era niño, que no es una amenaza para nadie!”.

El 2 de marzo, Tennessee se convirtió en el primer estado en prohibir que los espectáculos de drag se realicen en espacios públicos y/o lugares donde puedan estar presentes menores de edad.

El celebrado triunfo de Guillermo del Toro por Mejor Película Animada dio lugar también a un momento de reflexión al señalar el problema de racismo, cuando Del Toro indicó que un latino o minoría no está solo cada vez que hace un trabajo, pero que además tiene un deber de representación para toda la comunidad.

“Había mucho racismo abiertamente. Un techo de cristal. Y lo tienes que empujar todo el tiempo. No termina con una generación. No termina con una persona. Juntos hay que empujar los límites y crear oportunidades”, afirmó.

En 2021, el 23 por ciento de los hispanohablantes latinos en EU dijeron que habían sido criticados por hablar español en público, y el 20 por ciento de todos los latinos dijeron que los llamaban con nombres ofensivos, según cifras de Pew Research Center en un informe de 2022.

Ke Huy Quan ganó por Mejor Actor de Reparto por su actuación en Everything Everywhere All at Once y utilizó su plataforma para mencionar que vivió un año en un campo de refugiados.

Tan solo en los primeros meses de 2022, el número de personas obligadas a huir de la guerra, la violencia y la persecución en todo el mundo superó por primera vez los 100 millones, de acuerdo con datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

“¡Mamá, acabo de ganar un Óscar! Mi viaje comenzó en un barco. Pasé un año en un campo de refugiados. Y de alguna manera, terminé aquí en el escenario más grande de Hollywood. Dicen que historias como estas solo pasan en las películas. No puedo creer que me esté pasando. Este... este es el sueño americano”, afirmó Quan.

El discurso de la ganadora a Mejor Actriz, Michelle Yeoh tuvo un llamado a la necesidad por diversidad cultural en Hollywood así como un retador e inspirador comentario contra la discriminación por edad. “No dejes que nadie te diga que has pasado tu mejor momento”, dijo al cerrar su mensaje.

La Academia y los productores tenían la intención de realizar un espectáculo centrado en el cine este año, especialmente tras la distracción que ocasionó el despliegue de violencia de Will Smith en 2022, pero con cada discurso, los ganadores se adueñaron del escenario y aprovecharon su tiempo con lo que cada quien consideró importante destacar.