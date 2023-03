Ramírez, dueño de Sonido Pirata, y José Eduardo Rodríguez Sandallo, mejor conocido como Medio Metro, se encontraron nuevamente luego de meses de haberse separado, pero no fue cómo se hubiera esperado , ya que el sonidero ignoró el saludo de su excolaborador.

En un video compartido en la cuenta de Twitter de Medio Metro malo, se puede ver a Dulce Gypsy, integrante del canal de YouTube Badadun , tratando de que Sonido Pirata respondiera el saludo de su ex colaborador quien presuntamente se presentó en San Juan Tinaguismanalco, Puebla durante un evento de sonideros para reencontrarse con Julián Ramírez.

Aunque se rumora que Medio Metro acudió al evento para opacar al sonidero, el bailarín recurrió a sus redes para explicar lo sucedido y reveló que no lo bajaron del escenario, sino él decidió bajarse por voluntad propia.

Durante el reencuentro, al cual llegó con Badabun , Medio Metro fue rechazado por las personas que habían asistido al evento, la seguridad del evento no le permitió quedarse y tuvo que retirarse.

“Estos videos dicen que el público me bajó del escenario, pero la realidad es que ante la actitud de Julián decidí bajarme porque él no quiso saludarme”, publicó.

“Sí me molestó mucho como ignoraba a Dulce por lo que le dije ‘vámonos este mono no quiere ni vernos’ y por eso me bajé del escenario”, añadió.

Medio Metro se hizo viral a inicios de 2023 y desde entonces tomó una gran popularidad por su forma de bailar, trabajando a lado de Sonido Pirata, pero la dupla llegó a su fin en enero por problemas con los pagos y José Eduardo comenzó a trabajar de manera individual.