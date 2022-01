Muere en trágico accidente actor de la nueva serie ‘Moon Knight’ de Disney+ y Marvel

No han pasado ni 48 horas desde el lanzamiento del primer tráiler de “Moon Knight”, la nueva serie de Marvel y Disney+, y la tragedia ya ha llegado a la producción. Este miércoles, se dio a conocer que el actor francés Gaspard Ulliel, estrella de “It’s Only the End of the World” y la próxima serie de Marvel, murió tras un accidente de esquí en los Alpes franceses, según la agencia de noticias AFP. Tenía 37 años.

El actor ganador del Premio César (lo equivalente a los Oscar en Francia), estaba esquiando en la región de Saboya cuando chocó con otro esquiador en una intersección entre dos pistas y sufrió un traumatismo craneoencefálico grave. Fue transportado en helicóptero a un hospital en Grenoble, sin embargo, ya no pudieron salvarlo. Las autoridades locales han abierto una investigación sobre el accidente, según la AFP.