‘AMLO nos dio en la m...dre’, Susana Zabaleta lanza fuertes críticas a Obrador (video)

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz y cantante Susana Zabaleta arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en una entrevista con Carlos Alazraki.

La protagonista de “Sexo, Pudor y Lágrimas” expresó su decepción del político tabasqueño en una conversación difundida por el canal Atypical Te Ve del publicista.

TE PUEDE INTERESAR: Banda MS tocará en el Grito de Independencia 2024, anuncia AMLO

“Nuestra vida no empezó con López Obrador, tenemos una historia de vida. Entiendo por qué ganó López Obrador y lo palomeo, porque estábamos hasta la madre de los priistas y luego los panistas”, comentó en una parte de la conversación.

“Claro que conocí a López Obrador (...) No fue gratis, a mí me embaucó con el rollo de todo va a estar increíble, vamos a ayudar a los pobres, ya no va a haber pobreza, el arte va a cambiar (...) yo todavía dije ‘wow, por fin alguien se va a fijar en el arte’”, expresó Zabaleta, quien luego cambió su expresión.

Carlos Alazraki le señaló que uno de los primeros apoyos que quitó López Obrador fue al cine.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Te tienes que callar’, Azucena Uresti dejó Milenio por presiones de AMLO, según Loret

-¿Qué es lo primero que hizo? -le preguntó a Zabaleta.

-Darnos en la madre -respondió la actriz