A lo que Bisbal respondió que recordaba ese momento en su carrera artística. “Efectivamente fue una colaboración con Jessica Simpson, fue en unos Latin Grammy y recuerdo que me costó muchísimo trabajo cantarla porque estaba en el tono de Jessica Simpson que es un tono de mujer y oye no quisieron hacer ningún cambio”, relató el cantautor.

Compartió que ella conocía la versión en la que el español había participado. “Tiene un mensaje muy bonito de amor, cantar esta canción David Bisbal es muy importante porque tu (Bisbal) habías cantado esta canción con Jessica Simpson antes de que me tocara cantarla a mí”, dijo.

“Esta canción es muy importante en mi carrera es la más emblemática es la que más he cantado obviamente, fue la primera conexión que tuve con mi público entonces le guardo mucho cariño la tengo aquí en mi corazón desde hace 16 años entonces es muy especial”, expresó Yuridia en la charla previa a la canción.

“Y yo me aprendí la versión tuya con Jessica, y cuando yo estaba en mi primer reality yo me la pasaba cantando y había cámaras en el baño y me escuchaban cantarla y dijeron ‘esa puede ser una gran canción para Yuridia’”

“Gracias a que tu la cantaste con Jessica me tocó a cantarla a mí y se volvió un hit”, concluyó la coach que hizo su regreso triunfal a Tv Azteca con este proyecto.

