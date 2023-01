‘Perdón que te sal-Piqué’; Shakira arremete en colaboración con Bizarrap

La letra dice que “a ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’que te mortifique, mastica y traga pa’que no pique. Yo contigo ya no regreso ni, aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te Sal-Piqué”

Las opiniones que aplauden la forma en la que Shakira está canalizando el dolor del truene, se contraponen con aquellos que piensan que la intérprete de “Te felicito” le está dando mucha importancia a Piqué, con quien por cierto se molestó luego de que su hijo Milan apareciera en un podcast con su él.