Predicciones Oscar 2022: ¿Quién ganará Mejor Película? Nuestros expertos opinan

La pandemia tiene mucho que ver con el Oscar de este año. Algunas producciones como “Belfast” surgieron por la idea de sentirse aislados, para recordar viejas épocas. “Being The Ricardos” tuvo que mantener al máximo las distancias. “The Power of the Dog” vivió también la cuarentena en Nueva Zelandia. Y hasta “West Side Story” que ya estaba terminada, tuvo que esperar a que abrieran las salas de cine para estrenar. Solo falta el gran test para definir lo mejor del año, asegurando que los premios tendrán muchas más variantes que el famoso coronavirus. Por supuesto los más fieles fans estarían contentos si ganara Kristen Stewart por “Spencer”, Benedict Cumberbatch por “The Power of the Dog” o Nicole Kidman y Javier Bardem por los roles de Lucille Ball y Desi Arnaz. Con el mayor número de nominaciones ‘The Power of the Dog” bien puede convertirse en la sorpresa de la noche, para darle a Netflix el Oscar que tanto busca.