Tiktoker saltillense protagoniza ‘Anónima’, la nueva película original de Netflix

Todo inició en marzo de 2015, cuando Marco Antonio Morales de la Peña tenía 14 años y se divertía con un par de amigos ‘esquiando’ sobre un charco de agua en Blvd. José Musa de León. El originario de Saltillo grabó todo el espectáculo en video, y al darse cuenta que era muy gracioso, decidió abrir un canal de YouTube y compartirlo con sus familiares y amigos. ¿El resultado? Más de 48 mil reproducciones, 1.3 millones de suscriptores en YouTube, 15.5 millones de seguidores en TikTok y 3.8 millones en Instagram.

Ese fue solo el inicio para Marco Antonio, mejor conocido por su pseudónimo Ralf, quien este 10 de diciembre debuta en Netflix al protagonizar “Anónima”, una película original de la plataforma. Con tan solo 22 años, Ralf es uno de los influencers y tiktokers más importantes en la actualidad, tras su éxito en redes sociales, el saltillense ahora buscar conquistar la industria del cine y el streaming. “Es un sueño hechor realidad, justo estaba caminando por una plaza y veía los anuncios y no lo podía creer, es real. Recuerdo a un Marco chiquitito que veía YouTube y decía: Yo quiero ser como ellos. Entonces en 2014, durante las vacaciones de invierno, me quité esa espinita y decidí intentarlo, y desde aquel diciembre no he dejado de hacer videos. Me encanta y quiero hacerlo toda mi vida”, comentó Ralf en entrevista con VANGUARDIA.

“Anónima” es un gran proyecto que proviene de la plataforma en línea Wattpad, y fue escrito por la mexicana Wendy Mora, es técnica en programación web y actualmente pasa el tiempo detrás de su computadora haciendo cosas increíbles. Netflix se basó en esta novela para filmar la película, dirigida por María Torres y protagonizada por dos tiktokers mexicanos, Annie Cabello y por supuesto, Ralf. “Esta oportunidad llega tras un casting que hice en noviembre del año pasado, y justo estaba en Saltillo cuando me avisaron que tenía el call back, estaba muy emocionado y me preparé mucho. Mi personaje es Alex y me encanta porque se parece mucho a mí, los dos somos pésimos para ligar y los dos venimos de fuera, él entra a una nueva escuela par cumplir sus sueños así como yo me tuve que mover de Saltillo a la Ciudad de México para cumplir los míos. Es muy apasionado y tiene un corazón enorme”, señaló el influencer coahuilense.

La película narra la historia de Elizabeth y Alex, dos adolescentes quienes coinciden de una forma particularmente extraña. Alex conoce a una chica, la cual le da un número de teléfono falso que, casualmente, pertenece a Elizabeth. Para mala suerte de Elizabeth, ésta comienza a recibir mensajes de un número desconocido en plena madrugada. Tal es la insistencia de los mensajes que Elizabeth decide contestarle para decirle que se ha equivocado de número; sin embargo, Álex comienza a interesarse en Elizabeth y con el paso de los días su interacción virtual los convierte en amigos.

DE LAS REDES AL STREAMING ¿TikTokers que se convierten en actores? Parece que Netflix lo está tomando muy en serio, pues al igual que Annie Cabello y Ralf, en agosto pasado la reconocida tiktoker estadounidense Addison Rae debutó en la actuación con “He’s all that” -remake del film de los 90’s-, una producción también original del gigante del streaming. “Estoy feliz de demostrar que se puede dar mucho más, que se puede cumplir cualquier sueño que tengamos. Y demostrar eso es muy importante para la gente que me sigue y para mis compañeros tiktokers e influencers, es un ejemplo de que los sueños se cumplen”, comentó emocionado.

Sobre su carrera en TikTok, Ralf asegura que la plataforma es tan cambiante que todos los días son un reto. “Descubrí TikTok en 2016, en ese entonces tenía otro nombre y comencé a hacer videos cortitos, a la gente le empezó a gustar mucho. Me adapté a los formatos de 15 segundos porque yo estaba acostumbrado a más tiempo en YouTube, fue todo un reto pero me divertí mucho, eran ideas chiquitas, más rápidas y me gustó tanto que lo sigo haciendo, ya llevo 4 años en la aplicación”, comentó Ralf. Pero ¿cuál es el secreto del éxito en TikTok? “Es una maravilla poder hablarle a 15 millones de personas al mismo tiempo, no estoy acostumbrado a hacer la tendencia o lo que está de moda, yo utilizo TikTok para expresar lo que siento a través de videos e historias que quiero contar, y al final hago como mini historias. Me gusta poder tener esa libertad creativa”, señaló.