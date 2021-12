‘Spider-Man: No Way Home’, la primera película en recaudar mil millones de dólares en la era post-pandemia

“Spider-Man: No Way Home” se convirtió en el mejor regalo de Navidad para todos, y no solo para tu amigo fanático de los superhéroes, sino para toda la industria cinematográfica. La nueva aventura del ‘Hombre Araña’ hizo historia al ser la primera película de la era post-pandemia en superar los mil millones de dólares en la taquilla mundial.

De acuerdo con el portal Variety, es impresionante que “Spider-Man: No Way Home” haya logrado superar los mil millones de dólares en taquilla en todo el mundo dado que la variante Omicron de COVID-19 e está extendiendo rápidamente. Pero, hasta ahora, las preocupaciones por el virus no ha afectado el éxito de Peter Parker. Este logro convierte a la aventura de superhéroes de Marvel en la única película desde “Star Wars: The Rise of Skywalker” de 2019 que supera los mil millones de dólares a nivel mundial. Ninguna otra película de Hollywood se ha acercado a esos ingresos de taquilla en los últimos dos años.

Antes de este éxito muy bien calculado por parte de Marvel y Sony, la secuela de James Bond de MGM, “No Time to Die”, que recaudó 774 millones de dólares a nivel mundial, fue la más cercana y se situó como la película de Hollywood más taquillera de 2021 (y de la pandemia). Con estos mil millones de dólares, “Spider-Man: No Way Home” también le robó el trono a otro gigante de la taquilla, la película china de guerra “La Batalla en el Lago Changjin” que recaudó 902 millones de dólares a nivel mundial. Además, recordemos que “No Way Home” superó esta cantidad sin llegar aún a China, que es actualmente el mercado cinematográfico más grande del mundo.