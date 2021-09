‘Stranger Things’, ‘Cobra Kai 4’ y ‘Rebelde’, los mejores avances que dejó Tudum de Netflix

Tudum estuvo lleno de celebridades, desde Henry Cavill con “The Witcher 2”, Álvaro Morte con “La Casa de Papel”, Millie Bobby Brown y compañía con “Stranger Things 4”, Imelda Stauton con “The Crown 5”, Alejandro Speitzer con “Oscuro deseo 2”, Jason Bateman con “Ozark”, Elliot Page con “The Umbrella Academy 3”... hasta grandes estrellas de Hollywood que estrenan peli en la plataforma como Chris Hemsworth, Jennifer Lawrence, Dwayne Johnson, Charlize Theron... y muchos más.

Por más de dos horas, Netflix se convirtió en tendencia en redes sociales, entre los anuncios más sorprendentes se encontraron la confirmación del estreno de “Emily in Paris 2”, “Cobra Kai 4” y “The Crown 5”. Otros que no tuvieron tan buena suerte fue el primer vistazo de “Rebelde” el remake, que aunque incluía el ya clásico tema de la telenovela, no impactó a los fanáticos.