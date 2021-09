“The Bridge”, una reflexión sobre la pandemia de Sting llega en noviembre

Sting publicará el próximo 19 de noviembre un nuevo disco de estudio titulado “ The Bridge ”, del que en las últimas horas es posible ya escuchar en plataformas digitales el tema de anticipo “ If It’s Love ”.

Se inormó asimismo del repertorio, formado por el pop-rock de “Rushing Water” y el nuevo indie-pop de la citada “If It’s Love”, la “ardiente” balada electrónica “Loving You” y la romántica “For Her Love”, que es en palabras de Universal una “evocación del clásico periodo de Sting de ‘Fields of Gold’”.

El listado de canciones se completa con “The Hills On The Border”, “Captain Bateman”, “The Book of Numbers”, “Harmony Road” y “The Bells of St. Thomas”, fruto de la colaboración del músico británico con su guitarrista y mano derecha e izquierda, Dominic Miller.

Además, la edición del disco en los formatos de CD y vinilo “deluxe” incluirá algunos temas extra: “Waters of Tyne”, “Captain Bateman’s Basement” y la versión del clásico “(Sittin’ on) The Dock of the Bay”.

Producido por el propio Sting junto a Martin Kierszenbaum, fue compuesto y grabado durante el confinamiento en el propio estudio de Sting, con la asistencia “a distancia” de un grupo de músicos de su círculo: el propio Miller (guitarra), Josh Freese (batería), Branford Marsalis (saxo), Manu Katché (batería), Kierszenbaum (teclados), Fred Renaudin (sintetizador) y coros de Melissa Musique, Gene Noble, Jo Lawry y Laila Biali.